Gómez y Aguinagalde quieren rekutu a pesar de su escasa productividad

Alto Paraná tiene una pobre presencia en el Congreso de la Nación gracias a que sus representantes no han presentado proyectos a favor del departamento. La senadora liberal Zulma Gómez ha presentado solo un proyecto de ley en lo que va del año, en tanto, su colega, el cuestionado exgobernador Nelson Aguinagalde (ANR), no ha propuesto ninguno en este 2017. Sin embargo, ambos buscan ocupar nuevamente una banca el próximo año.

La Cámara de Senadores está compuesta por 45 miembros, de los cuales dos son del Alto Paraná, Zulma Gómez de extracción liberal y Nelson Aguinagalde, colorado. En concepto de dieta cada uno percibe más G. 30 millones por mes.

La producción parlamentaria de ambos ha dejado mucho que desear, ya que si se habla de acercar beneficios a esta zona del país prácticamente nada han hecho. En las próximas elecciones los dos buscarán nuevamente ocupar una banca en el Congreso Nacional.

La senadora Zulma Ramona Gómez Cáceres, según el portal de Datos Abiertos del Congreso, ha presentado tan solo 12 proyectos de ley desde que asumió en el 2013. De estos, solo uno fue propuesto este año.

La médica cirujana inició su carrera legislativa en el 2003, año en que asumió como diputada. En el periodo siguiente logró en escaño en la Cámara de Senadores, donde actualmente cumple su segundo periodo. Es calificada como “cartista de primera hora”, ya que su postura es similar y hasta igual a la de un colorado oficialista. Como liberal, está lejos de cumplir su rol de opositora. Entre los cuestionamientos que se le sindica está haber ubicado a operadores políticos en la Itaipu Binacional, sin concurso y con jugosos sueldos. Gómez también es una de los férreas propulsoras de la violación de la Constitución Nacional con el sonado caso de la enmienda.

En tanto, Nelson Darío Aguinagalde Gallinar, ha sido uno de los más raboneros en lo que va del año, ya que no ha presentado ningun solo proyecto de ley, el último data del 27 de octubre del 2016. En todo este periodo figuran 39 proyectos propuestos.

Antes de asumir como senador se desempeñó como gobernador del Alto Paraná, siendo uno de los más cuestionados. Ganó las elecciones en el 2008 y desde entonces su patrimonio tuvo un crecimiento acelerado, sumado a la serie de denuncias por lesión de confianza, enriquecimiento ilícito, entre otros.

No fue sometido a la justicia porque se escudó en sus fueros legislativos para salvarse. Fue procesado por irregularidades en construcción de aulas por las que se pagaron unos G. 3.000 millones. A esto se suma el emblemático caso del Pabellón de Traumas del Hospital Regional de Ciudad del Este, que es considerado un “monumento a la corrupción”.

La inversión en el lugar superó los G. 7.000 millones, sin embargo, las obras aún seguían presentando fallas. Finalmente, el Ministerio de Salud tuvo que intervenir e invertir para hacer que el centro asistencial funcione al 100%. Todo esto en su época como gobernador. Ya como senador se le atribuye las adjudicaciones millonarias para provisión de la merienda escolar de pésima calidad, direccionadas a la empresa que está a nombre de su yerno, tanto en la Municipalidad de CDE como en la Gobernación del Alto Paraná. Su esposa Lilian González se desempeña como concejal municipal esteña en su segundo periodo.

Ahora, Aguinagalde busca espacios para seguir en el cargo, sin embargo, no está encontrando. El cartismo le cerró las puertas y negociar con otros movimientos le está resultando difícil, por lo que se habla que como último caso optaría por una candidatura a la Diputación.

