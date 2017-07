Mercado: “Se buscará acomodar a todos para que no haya fugas”

El coordinador distrital del movimiento del diputado liberal Oscar González Drákeford, Teodoro Mercado, aseguró que no hay fugas en el equipo, tal como se dijo. Mencionó que están en conversaciones para lograr acomodar a todos en las candidaturas.

Mercado indicó que todos tienen el derecho de candidatarse, por lo que están conversando para que puedan acomodarse, a fin de que no haya fugas. Agregó que es normal que exista intenciones de abandonar el movimiento, pero que eso no es causal de división.

“No vamos a tener ese tipo de situaciones, y en último caso se verá la manera de abrir las listas a la Junta Departamental, pero no a diputación”, expresó.

Aseguró que no hay preferencias de los candidatos y que se está coordinando la forma para decidir quiénes encabezarán las candidaturas.

Ayer se había publicado que los referentes, Carolina Bareiro, Arnaldo Barreto y el propio Mercado dejarían a Drákeford para armar un bloque político nuevo. Supuestamente se encontraban molestos por las intenciones de abrir las listas.

Mercado dijo que no saldrá del equipo y que está feliz de que haya disputas, porque significa que hay interés en el proyecto.

MAIDANA A EQUIPO JOVEN

El exconcejal municipal Nelson Maidana dejó el equipo de Drákeford para sumarse a Equipo Joven, movimiento de la senadora Zulma Gómez. Al respecto, Mercado dijo comprender la posición de Maidana, ya que éste les explicó el motivo.

