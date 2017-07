Avería en tractocamión movilizó a bomberos

Un camión de gran porte que expedía gran cantidad de humo movilizó esta tarde al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay K122. Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores, porque solo se trató de una avería en una de las ruedas, según los socorristas.

El incidente ocurrió sobre la ruta internacional VII, a la altura del Km 18, en el distrito de Minga Guazú.

Los bomberos intervinientes aseguran que el rodado no llegó a incendiarse por lo que no se registraron daños materiales. Debido a que el suceso no fue grave, no registraron los datos del rodado ni del conductor.

Comments