Le robaron mientras hacía caminata

Un abogado fue víctima de “tortoleros” que rompieron la ventanilla de su vehículo para llevarse dinero en efectivo y costosas pertenencias. Ocurrió ayer miércoles, a las 16:00, sobre la Avenida del Lago, de Ciudad del Este.

Eulalio López (30), víctima del hurto manifestó que el ilícito se produjo cuando realizaba caminata alrededor del Lago de la República. Al regresar encontró su camioneta con una de las ventanillas rota y sin sus pertenencias.

Los delincuentes se alzaron con G.2.000.000, dos costosos celulares de la marca iPhone 7 Plus y Samsung Galaxy Eight Plus, además de su matrícula de abogado, cédula verde de la camioneta y siete tarjetas.

Los malvivientes también utilizaron G.400.000 de una de las tarjetas de la víctima, en la estación de servicios del Área 5 de Presidente Franco, unos 20 minutos después del atraco.

Comments