Campesinos fueron instados a no pagar préstamos, acusó ministro

El ministro de Agricultura, Juan Carlos Baruja, dijo que la tasa de morosidad del Crédito Agrícola de Habilitación es de solo 6%. Reveló que los pocos que no pagan fueron instados en el norte a no abonar, con promesa de que sería aprobado el perdón de la deuda.

“Hasta este instante nosotros no tenemos un solo nombre de esos 17.000 que vienen anunciando”, señaló el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, sobre el pedido realizado al presidente de la Cámara de Senadores, Fernando Lugo, para acceder al listado de “quiénes son los que deben, dónde, cuánto y en razón de qué deben”.

Y es que Lugo argumentó que no cuentan con dicha lista (pese a que dirigentes campesinos dijeron que la misma ya estaba en manos del Senado) y tampoco la Coordinadora Intersectorial, a cargo de Luis Aguayo, dio una respuesta a esa solicitud. “No se puede aprobar el proyecto de ley sin tener los nombres de los posibles beneficiarios”, señaló.

Agregó que manejan datos de que el 84% de las deudas refinanciadas a través del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y el Banco Nacional de Fomento (BNF) de los campesinos que el año pasado accedieron al beneficio se encuentran cumpliendo con la misma y que el 14% no está pudiendo. En este punto, señaló que “hay líderes campesinos que instan a que no paguen con la excusa de que la condonación será aprobada”, reveló el ministro, y especificó que esto se da casualmente y en su mayoría con labriegos del Norte del país.

Detalló que la morosidad con el CAH es sólo de 6%. “Hay un buen nivel del cumplimento, pero en el Norte fueron instados a no pagar”, remarcó.

