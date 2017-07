Esperan recuperar con la soja pérdidas en trigo por heladas

Productores del Alto Paraná ya piensan en otras estrategias para revertir las millonarias pérdidas a causa de la histórica ola de frío que azotó al país y golpeó a agricultores y hortigranjeros. Según estimaciones, el 100 por ciento de los cultivos de trigo se perdieron entre otras plantaciones dañadas.

A causa de las bajas temperaturas registradas esta semana, muchos productores de distintas localidades perdieron grandes cantidades de cultivos y ya buscan cómo recuperarse de los daños ocasionados. La intensa ola de frío que se registró en los últimos días en el país, dejó pérdidas millonarias en el Alto Paraná. Esto representa una catástrofe en la producción, según indican los afectados. Las heladas también destruyeron cultivos de pequeños productores a pesar de todos los esfuerzos para evitar daños.

Ayer en algunos distritos del departamento, nuevamente se registraron heladas, pero ya en menor proporción.

“Muy terrible fue la temperatura con nosotros esta vez. La única salida es tirar encima la soja para tratar de recuperar la pérdida. Tenemos que prepararnos ya con la soja, no tenemos otra alternativa para finales de agosto, septiembre ya tenemos que sembrar”, explicó Aurio Frighetto, dirigente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay.

“Es un producto que está en la intemperie, tiene humedad dentro del grano y cuando se congela muere. El agricultor siempre está expectante del clima. No nos esperábamos esto, lastimosamente es cosa de la naturaleza que sucede”, acotó Frighetto

Dijo que sembró 300 hectáreas y que perdió totalmente con un monto que rondan más de 100 mil dólares y que es irreversible pese a que no utilizó tecnologías costosas como hicieron otros empresarios con un costo extra de 500 dólares por hectáreas. Viendo del otro lado de las pérdidas, la helada sirvió para matar las plagas, aseguraron los afectados.

Comments