Goleadas y derrotas en inferiores

El 3 de Febrero goleó esta mañana 7-2 a Liberación por la fecha 20 del torneo Intermedia de las Divisiones Inferiores. Martins Owens, en tres ocasiones, Enrique Morán, en dos; Víctor Duarte y Jesús Bogado fueron los artilleros, en Sub 15. La Sub 18 del rojo batió al equipo norteño 5-1, con anotaciones de Cristhian Varela, en dos oportunidades, Alejandro Aranda, Juan Arrúa y Juan Ovelar.

En tanto, en la Sub 16 perdió 4-2 y en Sub 17 sucumbió 2-0. Los partidos se disputaron en la cancha de Gran Nobile y Corrales, de Ciudad del Este.

Foto: La Sub 15 de 3 de Febrero goleó a Libertación, en el Este. Red Deportiva.

