Horóscopo 21 de julio de 2017

ARIES: Te encantan los desafíos en todos los planos, eso te permite mostrar a los demás que nada te da miedo. Usá esta capacidad hoy para resolver un problema familiar que tu media naranja no sabe manejar. Tu fin de semana se presenta incierto en cuanto a las posibilidades de salir por causa de dinero. NÚMERO PREDILECTO: 59

PIEDRA ENERGÉTICA: RUBÍ

TAURO: Reflexionarantes de firmar cualquier nuevo compromiso laboral, hay cláusulas que no podrías respetar. Tu pareja necesita de atención y de cariños, tu apatía no es buena, si no cuidas el tema te llevará próximamente a una crisis grave y será difícil recuperar la confianza perdida. NÚMERO PREDILECTO: 85

COLOR DE LA SUERTE: AZUL MARINO

GEMINIS: Una decisión difícil de tomar te preocupa, esto en tu vida privada; analiza la situación general antes de decidir cuál será el mejor camino, piensa en tu felicidad primero, y luego la de los demás. Las condiciones son bastantes propicias al éxito en tus tareas profesionales. NÚMERO PREDILECTO: 97

COLOR DE LA SUERTE: AZUL CIELO

CANCER: Muy preocupadas por la situación financiera las nativas, pero parece que es costumbre a finales del mes. Que se tranquilicen, aun si el dinero esperado desde días llega con demora, entrará suficientemente temprano para hacer frente a las cuentas pendientes sin que nadie se moleste. NÚMERO PREDILECTO: 36

COLOR DE LA SUERTE: AZUL OSCURO

LEO: Tu vigor sexual está en alza después de un periodo un poco blando; modérate porque tu media naranja no va a aguantar tal ritmo. Hay unos arreglos que necesitas hacer en tu casa, podés desperdiciar una parte de tu sobrecarga energética en estas tareas, será para el bien de todos. NÚMERO PREDILECTO: 64

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ACUARIO

VIRGO: Te gusta la rutina en tus actividades, la escrupulosidad en tus actos; hoy algunos eventos imprevisibles van a cambiar tu regularidad de vida y será bien porque así vas a poder demostrar tu capacidad de adaptación que muchas personas ignoraban. Salud perfecta a pesar de preocupaciones injustificadas. NÚMERO PREDILECTO: 29

PIEDRA ENERGÉTICA: LÁPIZ AZUL

LIBRA: La diplomacia típica de tu signo te ayudará a solucionar una diferencia entre una pareja de amigos tuyos, dando la razón a cada uno, sin aprobar su actuar. Sé prudente en tu casa si tenés que usar una escalera, los astros te advierten de riesgos de una caída por imprudencia. Suerte en las loterías. NÚMERO PREDILECTO: 8 TALISMÁN DE PROTECCIÓN: MEDALLA DE LA VIRGEN

ESCORPIO: Una persona va a ofenderte, tu reacción será tremenda; será justificado, sin embargo, para no llegar a un punto sin retorno, tenés interés en superar tu rabia. En otro ámbito, el planeta Venus, que rige el amor, está en buen aspecto con tu signo, te ayudará en una nueva conquista. NÚMERO PREDILECTO: 41 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE VIRGO

SAGITARIO: Tu tensión nerviosa muy alta te vuelve infeliz y te torna inaguantable para tu círculo próximo. Planea algo para descansar este fin de semana, para irte de paseo por el interior, mejor si es sin nadie. No te olvides de un cumpleaños próximo porque habría drama en familia. NÚMERO PREDILECTO: 34 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE TAURO

CAPRICORNIO: Vas a sufrir del antagonismo y de la desaprobación de tu entorno referente a tus relaciones amorosas; no te dejes invadir por la melancolía, defiendes tus sentimientos, es de tu futuro sentimental que se trata, y los astros indican que debes proseguir con esta persona sí o sí. NÚMERO PREDILECTO: 58 TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA CON BRILLANTE

ACUARIO: Se recomienda la prudencia en materia de inversiones, de compra de bienes raíces; un negocio atractivo en apariencia se revelaría un engaño a corto plazo. Un poco de ansiedad consecuente con una noticia desagradable, pero no te desanimes, una persona te ayudará para pasar el mal momento. NÚMERO PREDILECTO: 23

COLOR DE LA SUERTE: ANARANJADO

PISCIS: Aunque todavía tenés que moverte en un clima inseguro, tenés buenas posibilidades de ascender a un cargo más adecuado con tus capacidades. Un negocio extra, ofrecido por un colega, se revelará una trampa, entonces rechaza toda oferta de este tipo en los próximos días. NÚMERO PREDILECTO: 36

TALISMÁN DEL DÍA: PULSERA DE ORO

