Un antiguo poblador de Ciudad del Este está convocando a una manifestación ciudadana contra la corrución en Ciudad del Este. La convocatoria es para este domingo 23, a las 10:00 en el hito fundacional, ubicado en la cabecera del puente de la Amistad. El propulsor es Ignacio Flores, uno de los pioneros de la ciudad, quien declaró a nuestro diario que la corrupción que se ha convertido en una endemia en la capital del Alto Paraná y que eso la está llevando a la destrucción.

“Creo que la corrupción fue lo que hundió a la ciudad. La corrupción es endémica acá, ése es el problema. Desde antes venían las autoridades desde Asunción solo para recaudar, después no les importaba nada. Es la causa del desastre acá en Ciudad del Este. Nosotros los viejos ya estamos todos contaminados. En algún momento fuimos cómplices también. Ya no podemos vivir así. Ya no quiero que mis nietos vivan en este ambiente. Amamos la ciudad y queremos que todos vivamos bien”, declaró Flores.

Los hechos que motivan la movilización son: el despojo del valioso inmueble de más de 11 hectáreas de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP); el rechazo de la rendición de cuentas de la intendente local, Sandra McLeod de Zacarías, el mal manejo de los recursos de Fonacide, la falsificación de firmas de mesiteros para despojarlos de sus puestos de trabajo y la distribución de las galletitas “rompedientes” a los escolares, entre otros.

Las apreciaciones de Flores son certeras y apuntan al corazón del problema. La corrupción es un mal endémico en la ciudad y que la está llevando a la destrucción. Lo venimos advirtiendo desde hace tiempo, y aunque se avizoran algunas pequeñas reacciones ciudadanas, todavía hace falta mucha conciencia sobre los males que pueden acarrear a futuro si no frenamos la galopante destrucción de las instituciones.

Corrupción hay en todo el país y en toda la estructura del Estado, pero Ciudad del Este, en particular, se convirtió en el antro de la corrupción porque fue edificada sobre este mal y fue concebida como el punto de recaudación de las organizaciones mafiosas que se adueñaron de las instituciones de la República. Se instaló la fama de utilizar las oficinas públicas de nuestra Ciudad para que los funcionarios públicos vengan a recaudar y volverse ricos de la noche a la mañana.

A la lista hay que sumar también a la justicia, a la fiscalía, a aduanas, los organismos fiscalizadores, la policía, los militares. Son instituciones plagadas de corrupción que pudrieron la ciudad y le dieron la fama de la ciudad de la informalidad, la ilegalidad y la piratería.

Sin embargo, son apenas unos pocos los que se benefician con esta podredumbre. La mayoría de los habitantes honestos, sin embargo, consienten esta podredumbre con su silencio y es momento de salir y reclamar el fin de la corrupción. Es momento de pensar qué ciudad dejaremos a nuestros nietos.

