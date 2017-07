Repudian alto precio de semáforo, en enardecida audiencia pública

Una enardecida audiencia pública se realizó ayer en Hernandarias sobre la convocatoria de una licitación pública nacional para la adjudicación de instalación de semáforos. El precio referencial es de más de G. 5.000 millones y fue la queja principal de los participantes. Hubo una fuerte discusión entre los que apoyan y critican el plan. Un grupo se retiró en medio del incidente con empujones.

La Municipalidad de Hernandarias hizo la convocatoria para la “Adquisición e instalación de semáforos inteligentes con monitoreo central (plurianual 2017 – 2018)”. El precio referencial es G. 5.760.000.000. Para tratar sobre el tema, el intendente local, Rubén Rojas, convocó a una audiencia pública para ayer. Desde el principio esto generó quejas de un grupo de ciudadanos, pues afirman que se debió debatir antes de hacer el llamado. Además, se quejaron de que la mayoría de los presentes eran funcionarios municipales.

La queja de los que asistieron a la audiencia apunta al alto costo que se va a pagar por el servicio. Dijeron que primero se deben arreglar las calles, dar una respuesta de salud pública, y otros servicios básicos antes de hacer una inversión que consideran exorbitante.

Mario Castro, asesor técnico de la comuna, hizo las explicaciones técnicas sobre el servicio. Detalló que serán instalados equipos novedosos y muy resistentes. Además de los semáforos, se van a instalar cámaras que podrán ser integradas a todas las cámaras de viviendas o empresas en la ciudad. Asimismo, contempla la habilitación de un centro de monitoreo que almacenará las imágenes por 60 días.

En la primera parte de la audiencia, varios participantes elogiaron el plan pero luego muchos pobladores, incluyendo a los concejales, cuestionaron el alto costo de la inversión. Cuando un joven insistió en el alto costo se produjo una discusión entre el auditorio y con empujones de por medio un grupo se retiró de la audiencia, a la cual calificaron como “una joda”.

El intendente Rojas aseguró que si la empresa adjudicada no hace el trabajo como tiene que ser, no se le va a pagar nada. “La empresa que nos quiere venir a joder se va a joder, porque no le vamos a pagar”, dijo.

También justificó la audiencia, al explicar que no pudo hacer antes de que se convoque el llamado. “Estamos en tiempo y forma de verificar por eso se está haciendo la audiencia”. También hizo hincapié que el precio referencial no será el monto adjudicado y que es solo un tope.

“Que nos garanticen la calidad”

Ángel Cardozo, uno de los participantes, dijo que muchos ciudadanos ya estaban con temor, porque varias obras salieron mal, como la colocación de piso en el polideportivo y la construcción de la ciclovía.

“Estamos de acuerdo con el semáforo pero cuestionamos el precio porque ya tenemos miedo. Nos están diciendo que va a ser de lo mejor y por eso le pedimos intendente, que nos garantice la calidad de lo que se va a colocar y que esta vez no salga mal como la ciclovía y el piso del polideportivo. Además, se van colocar en 18 lugares, para mí que no hacen falta tantos, solo se debe poner en lugares claves”, explicó.

“Es una joda”

Emilce Balbuena dijo por su parte que el plan no se ajusta a la realidad de la ciudad de Hernandarias. “No estamos en contra de tener semáforo, que sea un semáforo normal, que se adecue a nuestra realidad. El precio no se adecua a nuestra ciudad, primero hagamos las calles como corresponde. Necesitamos la ampliación de la supercarretera”, cuestionó.

Igualmente, Eduardo Dávalos cuestionó el precio referencial del llamado y dijo que quería presentar un presupuesto paralelo de lo que costaría la instalación del semáforo. Cuando insistió en el precio se originó una discusión entre el auditorio, y Dávalos prefirió retirarse, durante su salida hubo empujones de por medio. “Para mí esta audiencia es una joda. La mayoría son funcionarios de la municipalidad sin su uniforme los que están aplaudiendo acá”, se quejó.

Participación de concejales

Los concejales municipales de Hernandarias hicieron un cuarto intermedio para participar de la audiencia pública. La concejal Alcira Cáceres dijo que se debe entender que la queja es el precio por lo que se debe reducir. “Reduzcamos el precio y hagamos empedrados por la plata que nos sobra”, expresó.

Su colega Cristina Rojas dijo que estaba preocupada por el precio y la calidad del semáforo que se va a utilizar. Sin embargo, dijo que esto ayudará en gran medida en la seguridad que se necesita para fomentar la inversión de empresas extranjeras. “Nos quita el sueño el precio”.

“La gente hace futurología”

Mario Gómez dijo que la colocación de semáforo es muy importante e imprescindible. Dijo que no se puede escatimar precio cuando se trata de salvar vidas humanas. También señaló que la gente está haciendo futorología de que se va a cometer corrupción . “El problema veo que la gente hace futorología, ya creemos que alguien va a hacer un acto de corrupción, antes de que suceda”, aseveró.

Comments