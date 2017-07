Un indigente murió de frío

Un hombre de unos 53 años fue encontrado hoy muerto en la vía pública en Fernando de la Mora. Un vecino relató que personal de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) llegaron hasta la zona, se llevaron a otras dos personas, pero a él lo dejaron.

A las 7:30 se produjo el hallazgo del cuerpo del hombre, cuya identidad hasta el momento se desconoce. Fue encontrado sobre la Avenida Defensores del Chaco esquina Cerro Corá, zona Sur de Fernando de la Mora, tapado con una desgastada frazada que poco o nada lo cubría del frío.

El vecino que reportó el hecho contó que al regresar a su casa esta mañana se encontró con el hombre y se acercó a verificar cómo se encontraba, ya que había sido una noche y madrugada con temperaturas muy bajas. Al destaparlo comprobó que ya no tenía signos vitales.

El médico forense del Ministerio Público, Dr. Juan Casanova, inspeccionó el cuerpo y diagnosticó como probable causa de muerte “paro cardiorespiratorio por hipotermia”.

Agentes policiales dialogaron con vecinos y dieron con uno que relató que alrededor de las 06:00 vio a personal de la Secretaría de Emergencia Nacional que llegó hasta el sitio y se llevaron a otras dos personas mayores en situación de calle, pero supuestamente dejaron al ahora fallecido en el sitio.

El caso está a cargo del fiscal de turno, Abog. Sandra Fariña, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Judicial.

SEN ACUDIÓ PERO YA ERA TARDE

“Nosotros nos fuimos a ese lugar, son gente alcoholizada y violenta que no quiere acceder al albergue, cada noche nos íbamos y le llevábamos las frazadas, porque yo no se si venden o se les roba pero al día siguiente ya no tienen”, relató a ABC Cardinal Orlando López, coordinador de refugios de la SEN.

Agregó que durante la noche volvieron a insistirle a las tres personas para ir al refugio pero se negaron. Ya a la mañana, López recibió la llamada de una mujer donde ya le indicaron que aparentemente una de las personas estaba muerta.

“Son gente que todo el tiempo toman alcohol, entonces por eso no se quieren ir, y me dijo la señora parece que uno estaba muerto, fuimos y efectivamente era así, yo avisé al 911 y creo que el 911 le avisó a la fiscalía”, remarcó el funcionarios de la SEN.

Dijo que recién cuando los amigos del difunto se dieron cuenta del fallecimiento, aceptaron ir al albergue y le comentaron que lo conocían por el apellido y el apodo. “Se le dice España, su apellido es Báez, un señor que aparenta de 70 años por la vida que lleva, y nos comentaron que el apodo es porque su mujer trabaja en España, pero lo habría dejado por otra persona”, remarcó López.

