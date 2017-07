Campesinos retomarán marcha el lunes

Los campesinos apostados en la plaza frente al Congreso retomarán las protestas recién el lunes, mientras, descansarán y realizarán plenarias. Anunciaron que durante el fin de semana reforzarán la cantidad de gente.

“Este día (ayer) vamos a descansar, vamos a hacer una reunión de base y gran parte va a ir a hacer una evaluación”, indicó Ester Leiva, dirigente de la Coordinadora Nacional Intersectorial, grupo de campesinos que hace casi dos semanas ocupan en Asunción reclamando la condonación de sus deudas.

Indicó que el lunes retomarán las marchas por el microcentro, medida que adoptaron para presionar al gobierno por una respuesta a sus reclamos. El jueves se debían tratar en el Senado los dos proyectos de ley propuestos por los campesinos, pero no se logró el quórum debido a una “fuga de votos”.

La postergación “nos duele porque no puede ser que no tengan capacidad para resolver este problema, tienen que dejar de lado sus problemas internos y dar respuesta inmediatamente. Si hay voluntad se puede solucionar este problema. Una o dos horas van a solucionar”, remarcó Leiva.

Igualmente, rechazan la postura del gobierno que les propone refinanciar la deuda, unos US$ 34 millones, siempre que sean deudas de producción agrícola, ya que ellos exigen la condonación. “Mantenemos la posición, el término que quieran usar no nos interesa, lo que queremos es que se anulen las cuentas y luego que brinden apoyo para reactivar la agricultura familiar campesina”, insistió.

Este fin de semana también llegaría otro grupo de campesinos para reforzar la presencia en la la Capital. Cabe recordar que desde el inicio de las protestas, han ido radicalizando sus medidas de fuerza, yendo desde las marchas hasta la realización de piquetes para impedir el ingreso y salida al microcentro de Asunción.

