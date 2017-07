Caso de exfiscal condenado a punto de extinguirse en Cámara

El caso del exfiscal Miguel Ángel Kunzle -condenado a dos años por cohecho pasivo (coima) en octubre pasado- está a punto de extinguirse en el Tribunal de Apelaciones, presidido por Marta Isabel Acosta Insfrán. El expediente judicial duerme en la Cámara desde diciembre pasado y en la fecha aún no hay resolución respecto a una apelación planteada por la defensa de Kunzle.

El 27 de octubre pasado, a través de la sentencia N° 323, Kunzle fue sentenciado a dos años con suspensión a prueba de la condena por el tribunal conformado por Marino Méndez, Teresita Cazal y Mónica Rivas.

Kunzle fue procesado tras ser filmado cuando recibía una coima de 5.000 dólares para gestionar una actuación en su entonces calidad de fiscal, el 9 de agosto de 2011.

La abogada Karina Almeida, defensora de Kunzle, apeló la sentencia N° 323 y el expediente fue remitido el 16 de diciembre pasado al Tribunal de Apelaciones, presidida por Acosta Insfrán e integrado por Aniceto Amarilla Arévalos y Miryam Meza de López.

Si eventualmente la condena no queda firme, el proceso penal de Kunzle se extinguirá en agosto próximo al durar el doble (6 años) que la pena máxima establecida para el delito de cohecho pasivo (3 años).

En la víspera, desde la sede judicial confirmaron que aún no hay resolución, a pesar de que el expediente se encuentra en el Tribunal por más de siete meses; aparentemente los jueces operan con la negligencia para blanquear al exfiscal.

La presidente del tribunal es la preopinante y ya había emitido su postura. El expediente será estudiado por los otros miembros de la Cámara.

No sería la primera vez que la camarista Acosta Insfrán ayuda a blanquear un caso de corrupción. En su despacho se encajonó por varios años el expediente judicial de la asistente fiscal Aida Sánchez Ríos, acusado por coima de 20.000 dólares, y el caso terminó con la extinción.

Comments