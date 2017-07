Vecinos del Km 10 bachean empedrado

Vecinos del Km 10 Acaray de Ciudad del Este están en pleno trabajo de bacheo, este domingo. Los mismos se habían manifestado en varias ocasiones exigiendo la construcción de asfalto en la avenida principal, que da acceso a la populosa zona. Como no recibieron respuestas, decidieron hacer las mejoras por cuenta propia.

Los pobladores son miembros de una comisión pro-asfalto del Km 10 Acaray, denominada, Juntos Podemos, que no está reconocida por la Municipalidad de Ciudad del Este, pese a la insistencia de los integrantes. Lilian Cornel, presidenta de la comisión explicó que la arteria está intransitable en algunos tramos y como la intendente local, Sandra McLeod de Zacarías nunca los recibe, decidieron hacer la reparación por cuenta propia.

“Pedimos audiencia varias veces y no nos recibe, no nos escucha, no quiere saber de nosotros y entonces ahora hacemos nuestra parte”, expresó Coronel.

Los materiales fueron adquiridos con fondos de la comisión que fueron recaudados en diversas actividades.

