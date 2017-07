Candorosa y lacrimógena Suor Angelica, en el Municipal

Por Prof. Sup. de Canto Miguel Ángel Coronel (*)

La “claustrale monacale” Suor Angelica, la segunda ópera de las tres que conforman Il Trittico de Giacomo Puccini, una de mis óperas favoritas, no niego, me dejó gratamente impresionado: a sabiendas que fue preparada en solo dos semanas. Este hecho creó reservas hacia la producción y su posible resultado, pero fue grato que me haya equivocado.

La primera impresión empieza con la escenografía única, minimalista, funcional, junto al color blanco que daba una atmósfera monacal, de claustro.

En cuanto a la iluminación, los cenitales, el fondo, los costados con colores, contribuyó a dar una intensidad interesante a la escenografía.



El coro de monjas en su primera incursión fue etérea y magnífica, transportando e introduciendo “in crescendo” al auditorio en el ambiente eclesial de la obra.

En la interpretación del coro se destacan: la articulación bien cuidada, el respeto de los “pianissimi” en el fraseo de las plegarias y respeto del ritmo.

Nueva línea, una vez más contribuyó con su diseño de vestuario, dando el toque exacto al elenco, cuidando la colorimetría de la puesta, acorde con la escenografía.

Para mi apreciación esta puesta tiene 4 protagonistas de marcada presencia:

1- Juan Ángel Monzón: su regie destaca por su creatividad sublime, minuciosa, aguda y creativa. Contribuyó a la funcionalidad entre la escenografía y los momentos dramáticos de los personajes. De esta forma crea el aire correcto, sin fisuras, durante toda la representación. Se soslayaron los clichés, limitándose a lo concreto y sin recurrir a elementos fútiles que desvíen la atención de la platea.

Su lenguaje y sensibilidad al final fueron apoteósicos. El detalle del cementerio le dio un condimento nuevo a Suor Angélica como elementos lúgubre para su desenlace.

La presencia final del hijo, todo bien hasta la aparición, considero que el abrazo ya fue una exageración innecesaria.

2- La orquesta: Fabián Vivé se redescubre en cada puesta, dirigiendo con la articulación adecuada, entradas correctas, tanto a los instrumentistas como a los cantantes, fraseo logrado aportando una dosis de sensibilidad, cualidad nueva del maestro. Sin más elogios, sencillamente espectacular.

3- Benito Román: dirigiendo al coro de monjas, en un perfecto equilibrio entre técnica y fraseo nos transportó al renacimiento y recordarnos nuestras raíces cristianas.

Logró, el joven maestro, captar la atención del público con incursiones melódicas de volumen adecuado, logrando la línea eclesial correcta en las plegarias, y el efecto de sonido con reverberación tras bambalinas, mientras las monjas cantaban. Nos dio un aire de monasterio muy efectivo.

4- Lorena Gómez, Rebecca Arramendi, Ytororó Coronel:

La Suor Angelica de Lorena Gómez fue vocalmente de excelente lirismo, fraseo impecable y dramatismo sin artilugios superfluos.

Verla llorar, tirada al suelo gritar, sufrir, expresando dolores y sensaciones tan contrastes, como la alegría del casamiento de su hermana, y enterarse de la muerte de su hijo fue una mezcla de sensaciones conmovedoras.

Su aria “Senza Mamma”, más que emotiva, fue sublime. No defraudó, logró el objetivo de mover las fibras más íntimas de cada espectador, dejando estupefacto a los asistentes, quienes hasta incluso olvidaron aplaudir el final del aria, las lágrimas no dieron tiempo.

En la noche de Rebecca Arramendi, de gran presencia, pesó más la experiencia en las tablas, y por ende, dominó la escena con todos los efectos psicológicos y veristas de la obra. Vocalmente estuvo débil e inestable con algunas notas falsas, incluso técnicamente incorrecta en varios pasajes.

Ytororó Coronel, una Zia Principessa de presencia vocal con autoridad, dramáticamente maliciosa y siniestra, contrastando con el aire eclesial que veníamos degustando hasta el momento de su incursión.

Su macabra y lúgubre aria “Nel silencio” ejecutada con el lirismo correcto, su nota grave en la palabra justicia, sencillamente sublime.

Fue un placer visual, y musical degustar el arte de Ytororó, de lejos una de las mejores voces de la escena lírica del Paraguay.

Como revelación en esta puesta la mezzosoprano en ascenso, Beatriz Gómez, en el rol de la hermana Celadora, nos presentó una voz profunda, pero inestable, que colaboró en el equilibrio de la trama.



La soprano Alejandra Almada, como Suor Genoveva, con una voz proyectada y filosa le dio contraste ante tantas voces portentosas con tinte más conciliador. Mejoró bastante la calidad de la emisión y proyección vocal: felicitaciones.

El resto del reparto muy discreto, aspecto que el elenco debe mejorar por respeto al público que paga en taquilla por un espectáculo decente.

Fue una velada inolvidable, sin desperdicios, con cerrada ovación del público. Por primera vez en mucho tiempo los artistas no usaron micrófonos solaperos y fue un plus muy agradable. Esto nos da signos de crecimiento artístico en el elenco.

* Mtro. de canto, cantante lírico, gestor cultural y director de zarzuelas paraguayas y óperas y crítico de artes vocales.

