Estudian posible aumento del precio de verduras tras pérdidas

Las catastróficas pérdidas generadas por la helada de la semana pasada no solo se constituyen en un golpe al campo, sino que además derivarán en un revés en el mercado, ya que habrá escasez de algunos productos, principalmente frutihortícolas.

La Asociación de Hortigranjeros del Alto Paraná tiene 1.600 socios, de los cuales 700 son productores hortícolas, quienes fueron los más golpeados.

“Somos 700 productores hortícolas afectados, pero no solo nosotros (somos los golpeados), sino todos los compañeros tuvieron perjuicios; también los productores de animales menores, porque se quemaron las pasturas. Todos sufrimos las consecuencias”, refirió Teodoro Galeano, productor.

Más de 500.000 plantas de tomate y locote resultaron destruidas por el fenómeno. “Solo en tomate, hay unos G. 500 millones (de pérdida) en nuestra organización; la pérdida es millonaria, porque además del costo de producción está la inversión que hicimos en la producción. Entonces la pérdida es cuantiosa”, acotó.

Galeano confirmó que las heladas no solo golpearán a las familias de productores, sino que terminarán afectando a los consumidores, ya que habrá una escasez y posiblemente un aumento de algunos rubros frutihortícolas. “Estamos haciendo un análisis, y por lo menos va a haber escasez de productos como pepinos y otros cultivos de verano”, explicó el productor.

Mencionó que, pese a que algunos productores tienen invernaderos, las consecuencias del intenso frío se hicieron sentir. Recordó que desde hace tiempo esperan que el Parlamento apruebe una ley sobre el seguro agrícola, a fin de dar cierta protección a los campesinos ante estos fenómenos climáticos puesto a que Paraguay es el único país en la región que no tiene un seguro agrícola.

También se reportan daños en rubros como la mandioca y batata.

