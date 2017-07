Hastiados de cráteres hicieron vaquita y bachearon avenida

Cansados de tanta burocracia para la pavimentación de una transitada avenida, pobladores del Km 10 Acaray hicieron “vaquita” y procedieron a bachear unos 100 metros de una arteria en pésimo estado. Sin distinción de géneros ni edad, los vecinos se unieron a la causa en la jornada de ayer.

Los lugareños del Km 10 Acaray luchan desde hace varios meses para la construcción del asfaltado sobre la avenida José de Jesús Maidana Cano, que se inicia en la avenida San Blas y llega hasta el lago Acaray.

Se trata de una arteria de empedrado que se encuentra en pésimo estado y lleno de baches, que en varias ocasiones ya ha causado accidentes así como perjuicios a los vehículos de los conductores que transitan por la zona.

Ante la falta de respuestas de las autoridades locales para lograr la construcción del asfalto, los vecinos decidieron bachear la calle, a fin de paliar momentáneamente el problema.

“Estamos rellenando con concreto los cráteres más grandes que ya perjudicaron a muchos. Las personas que no conocen el tramo vienen a alta velocidad y se encuentran progresivamente con los agujeros que generan los accidentes”, dijo Lilian Coronel, una de las propulsoras del proyecto.

Agregó que en los días de lluvia, la arteria se llena de charcos, lo que resulta bastante peligroso, teniendo en cuenta que los baches se taponan con el agua. Explicó que los integrantes de la comisión vecinal hicieron “vaquita” para juntar dinero y comprar cemento, arena y piedra para realizar el trabajo de bacheo. Niños y mujeres también pusieron su grano de arena para ejecutar la obra.

Los afectados conformaron una comisión denominada “Juntos Podemos” para encaminar el pedido de asfalto a las autoridades locales. En abril pasado acudieron a la Junta Municipal de Ciudad del Este en audiencia para presentar sus reclamos, también pidieron reunirse con la intendente Sandra McLeod, pero ésta nunca los recibió. A esto se suma el pedido de reconocimiento oficial de comisión vecinal, sin embargo las solicitudes quedaron archivadas, dijeron los afectados.

Comentaron que el proyecto de asfalto ya fue declarado de interés nacional por la Cámara de Diputados.

El tramo ya cuenta con asfalto, pero solo en una parte, obra que fue encarada por la Municipalidad de CDE, el resto quedó con el empedrado, por lo que los pobladores exigen la culminación de la pavimentación. Serían unos seis kilómetros, lo que no cuentan con la capa asfáltica. Solicitan que la MOPC se encargue de la obra puesto que la comuna no demuestra interés.

