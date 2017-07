Horóscopo 24 de julio de 2017

ARIES: Tenés muchos proyectos en tu mente, lo que te hace falta es la perseverancia para concretarlos. Además el miedo al fracaso paraliza tus emprendimientos, por lo tanto hay numerosas personas listas para ayudarte, para sostenerte, tanto moralmente como económicamente. NUMERO PREDILECTO: 18

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ESCORPIÓN

TAURO: Hay periodos durante los cuales eres capaz de hacer grandes cosas, y de repente todo te desanima. Hoy nada te interesa, ni siquiera una persona que te rodea e intenta acercarse más íntimamente a ti. Las tareas obligadas te agotan el ánimo y los músculos. Suerte en las loterías. NUMERO PREDILECTO: 41

COLOR DE LA SUERTE: VERDE

GEMINIS: Es en la seguridad y la estabilidad que vas a desarrollarte mejor, que sea en el trabajo como en los amores, entonces no pierdes tiempo con aventuras sin mañana. Los astros, especialmente el planeta Marte, te advierten de un peligro de robo en tu casa, tomas las precauciones adecuadas. NUMERO PREDILECTO: 79

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

CANCER: Te sientes mal, tus actividades te agotan, por qué no buscas algo más tranquilo y a tu alcance actual. Unas personas de tu entorno van a brindarte muchos cariños y ayudarte para superar tus dificultades. Tu falta de energía podría venir de una falta de vitaminas, comes más frutas. NUMERO PREDILECTO: 90

PIEDRA ENERGÉTICA: RUBÍ

LEO: Antes de empezar algo nuevo tendrías que terminar ya lo que está en marcha; la dispersión no es buena porque lleva tiempo y te deja pocas ganancias al final. Por primero hay que poner orden en tu trabajo, arreglar los problemas en la espera, y luego podrás mirar con serenidad hacia el futuro. NUMERO PREDILECTO: 21

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

VIRGO: Estás en un periodo de intensas actividades que no te deja mucho tiempo libre para tener una vida sentimental placentera. No te gusta lo imprevisto, por eso te molestará una invitación de último momento, sin embargo los astros indican que deberías aceptar hay algo bueno que conseguir. NUMERO PREDILECTO: 4

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE GÉMINIS

LIBRA: Eres muy débil sentimentalmente, cuídate por no caer en cualquier brazos. Por la tardecita un negocio se presentará que te va a encantar por las buenas perspectivas financieras. No firmas ningún documento antes de averiguar quiénes son las personas involucradas, hay algo que no es muy sano. NUMERO PREDILECTO: 64

COLOR DE LA SUERTE: AZUL

ESCORPIO: Deseas ganar más, está bien tener ambición sin embargo, debes poseer la capacidad por eso y no es el caso actualmente; tenés que recapacitarte y después sí, tendrás un mejor cargo, con ingresos en relación con tus competencias. Tu salud es inestable, nada grave pero consultas. NUMERO PREDILECTO: 49 COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO OSCURO

SAGITARIO: Buscas la seguridad y al mismo tiempo tenés sed de aventuras, eso te bloquea y tenés dificultades para estabilizarte en tu vida privada. En lo laboral, una iniciativa tuya te traerá un beneficio importante, pero será necesaria la ayudad de unas personas más. Suerte en los juegos. NUMERO PREDILECTO: 51 TALISMÁN DEL DÍA: ANILLO CON BRILLANTE

CAPRICORNIO: El planeta Marte, que es símbolo de acción, te acompaña hoy para todo cambio en tus actividades, aprovechas porque el efecto será corto y se nota que podes sacar grandes ventajas. Una persona que está enamorada de ti en silencio va a manifestarse. Día difícil para los jugadores. NUMERO PREDILECTO: 87 COLOR DE LA SUERTE: ROSADO CLARO

ACUARIO: No aguantas la soledad, es solamente con una vida amorosa satisfactoria que podes desarrollar todos tus talentos artísticos. Por tu astucia y tu inteligencia sabes volverte indispensable en tus actividades, hay que practicar de la misma manera en lo sentimental para agarrar a la otra persona. NUMERO PREDILECTO: 51 PIEDRA ENERGÉTICA: CRISTAL DE ROCA

PISCIS: Cuándo comienzas algo, que sea una nueva tareas como una nueva actividad, vas hasta el final; sería bueno que en lo sentimental tengas la misma obstinación, porque la persona que comparte la vida contigo se cansa de tus cambios de humor. Sensibilidad a los resfríos y a la humedad. NUMERO PREDILECTO: 76 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LIBRA

