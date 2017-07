“No vamos a permitir que una ruleta gire sobre el hito fundacional”, advierten

Un grupo de ciudadanos esteños afirmó que no permitirá que una ruleta gire sobre el hito fundacional de Ciudad del Este. Fue durante la movilización contra la corrupción y el despojo del predio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) para la construcción de un casino-hotel.

Durante los discursos de micrófono abierto, los manifestantes insistieron que no van a permitir que una ruleta gire sobre el hito fundacional, así como lo afirmó Ignacio Flores, uno de los organizadores de la medida de fuerza y pionero de la ciudad.

“No vamos permitir que el casino se haga acá. Si es necesario voy a morir por esta ciudad, ya hice todo en la vida y Ciudad del Este se merece. No va a girar la ruleta sobre el hito fundacional, ese es nuestro compromiso. Pido a Horacio Cartes, mi correligionario, si demasiado le quiere regalar un casino a Zacarías Irún que le dé el predio de Itaipu, ubicado en el Km 3,5 y que nos deje en paz a nosotros para hermosear esto”, sentenció.

Igualmente, Flores se quejó de las autoridades locales y pidió que ya no se les permita ocupar cargo. “Zacarías en estos 15 años se hizo inmensamente rico, tiene avión, se va a Europa con nuestro dinero y no hace nada. Somos los vyros (tontos) mayores los esteños porque permitimos que esta clase de bandidos nos robe. Somos cómplices de la corrupción porque nos callamos. Llamemos a las cosas por su nombre, al ladrón, ladrón, y al trabajador, trabajador. Si no podemos mandar a la cárcel al ladrón por lo menos que ya no sean electos como autoridades”, agregó.

Igualmente, el pionero se quejó de la precariedad en la Municipalidad de Ciudad del Este. Recordó que la sede actual fue construida por el entonces consejo de administración de la ciudad y luego solo se le hizo refacciones como la fachada, durante la gestión de Eduardo Morales. Dijo, además, que los Zacarías lo único que construyeron fue una cochera, mientras los demás municipios vecinos como Presidente Franco, Hernandarias y Minga Guazú cuentan con su palacete municipal.

Los manifestantes dijeron que la actividad de ayer fue solo un comienzo y que organizarán otras manifestaciones.

“Antipatriotas y vendepatrias”

El abogado Nicolás Russo, asesor del sindicato de Puertos, responsabilizó al presidente Horacio Cartes y los Zacarías por el plan de despojo del inmueble de la citada institución. Además, se quejó de la prohibición de visitar el hito. “Son unos antipatriotas y vendepatrias los Zacarías y Cartes. En ninguna parte de Paraguay se le prohíbe al ciudadano hacer un acto en el lugar donde nació su ciudad o su pueblo. Es una vergüenza que Catalino Troche haga esta cagada”.

En otro momento, el profesional del derecho tildó de delincuentes a los Zacarías. “Estamos aquí para demostrarle que estamos firmes ante el delincuente de Javier Zacarías, su esposa (Sandra McLeod) y el gobernador (Justo Zacarías) que han traicionado al pueblo de Ciudad del Este. El clan zacarías habla ahora en su marketing político de, ‘El amor todo lo puede’, pero se olvidaron que ellos asesinaron a Sarita en una plaza pública. La justicia se olvidó de eso y le dio impunidad a esta gente”.

Igualmente, señaló que el presidente de la República decepcionó a todos al aliarse con los Zacarías. “Quién es Cartes: un traficante de cigarrillos que nos farreó sin guitarra, es un sinvergüenza que viene a juntarse con éstos (Los Zacarías). Van a ser castigados en las elecciones generales para que aprenda este panambi’i (mariposita) que no vamos a permitir que siga robando al pueblo paranaense”, expresó.

Asimismo, Russo pidió a la Fiscalía que se dé curso a la denuncia contra “este negociado”. “Los fiscales tienen tiempo todavía de recuperar la dignidad y la confianza de la ciudadanía. Acá no se puede hacer justicia porque siguen recibiendo órdenes por teléfono desde la municipalidad y eso está destruyendo la ciudad”, finalizó.

“Los compañeros tienen miedo”

Agueda Centurión, sindicalista de Puertos, dijo que le consta que muchos de sus

compañeros no pueden manifestarse por miedo. “Los compañeros no vienen porque tienen miedo, yo no tengo miedo porque no le debo a nadie. Pasa el tiempo y están más sumisos porque se les amenaza. El partido colorado al que pertenezco está en el gobierno y me echan a patadas. Pongo mi cargo a disposición, si me quieren enviar al Chaco que me trasladen”.

“Me está lastimando”

Elseario Antonio Alcorta Cubas, quien había participado de la fundación de Ciudad del Este, se mostró muy afectado por el plan de construcción del casino-hotel en el lugar de la fundación. “Cuando tenía 19 años vine acá y vi nacer el hito. El chico de mañana, dentro de cinco años ya no va a conocer cuándo y por qué se fundó Puerto Presidente Stroessner. Este es un patrimonio cultural, me toca en el más hondo de mi vida que se toque este lugar. Me está lastimando, soy como una campana de madera, golpeo y solo yo escucho”, dijo cuando se le llenaron los ojos de lágrimas y ya no pudo pronunciar palabras. Luego mostró fotos históricas y contó la historia de la fundación a los presentes.

También estuvieron en la manifestación, los miembros de la organización Estudiantes en Defensa del Patrimonio (Edelpa). María Paz González, en representación del grupo, dijo que se debe exigir repuestas de los ministros de Cultura y Hacienda. Se quejó de que la ciudadanía no tenga acceso al pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación para conceder el predio de más de 11 hectáreas de ANNP.

