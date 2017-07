Burda maniobra de Zacarías para evitar funcionamiento de la Junta

La Junta Municipal de Ciudad del Este está imposibilitada de funcionar porque no tiene secretario general. El actual, Blas Darío Domínguez, pidió permiso de seis meses y hay una orden judicial que prohíbe nombrar a su reemplazante. Ayer, la Junta derogó el nombramiento del secretario adjunto, Claudio Ramón Durañona, en una sesión extra. Para completar el embrollo la administración de Sandra Zacarías destituyó al funcionario que el martes pasado asumió como interino.

Una maniobra de los Zacarías, considerada mafiosa por parte de los concejales de la multibancada de la oposición deja totalmente trabada al legislativo en su funcionamiento, pues queda sin secretario. El secretario general, Blas Darío Domínguez pidió permiso sin goce de sueldo por seis meses, para ocupar el cargo de cónsul paraguayo en Puerto Yguazú, Argentina. Domínguez había sido destituido del cargo por lo que inició un juicio de nulidad de actos jurídicos. En el marco de este proceso judicial pidió que por medida cautelar sea repuesto en el cargo, y que se prohíba el nombramiento de otro secretario. La medida judicial le fue otorgada por la juez Carmen Chávez de Talavera. El 20 de julio pasado, la magistrada volvió a emitir un oficio y comunicó a la Junta para “recordarles” que la medida judicial sigue vigente, es decir, no se puede nombrar a un nuevo secretario.

Ayer los ediles llamaron a una sesión extraordinaria y durante la misma se aprobó dejar sin efecto la resolución N° 389, por la cual se había nombrado a Claudio Ramón Durañona Martínez como secretario adjunto de la Junta Municipal. El tema fue tratado sobre tablas y aprobado por la mayoría de los ediles. En la minuta alegaron que dicho cargo no forma parte del organigrama de la Municipalidad y no está contemplado en la Ley Orgánica Municipal. “La junta del periodo anterior se extralimitó en sus funciones. El cargo de secretario adjunto fue una creación imaginaria del anterior cuerpo legislativo municipal”, expresa el documento aprobado.

Igualmente, en la sesión extra de ayer se aprobó otorgar poder suficiente al asesor jurídico del legislativo municipal, Leonardo Ayala. Esto a fin de presentar denuncias por mal desempeño en sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la juez Chávez. “La medida cautelar fue apelada en tiempo y forma por la Junta Municipal de Ciudad del Este sin que hasta la fecha se haya integrado ni siquiera el tribunal, a pesar de los reiterados pedidos y urgimientos presentados”, alegan.

Para completar el embrollo, una tercera pieza de recambio también fue anulada por la administración de Sandra Zacarías, pues el funcionario, Roberto López, quien el martes pasado actuó de secretario interino, por un día, fue destituido del cargo.

UNA MAFIA

El presidente de la Junta Municipal, Teodoro Mercado (PLRA) calificó de mafia la situación que se está viviendo en la Junta. “No pueden venir a tratarnos de estúpidos, en ninguna junta municipal del país el ejecutivo nombra al secretario. Estamos todos locos. Esto ya no es política, es una mafia. Ya no es la lucha entre una institución y otra”, aseveró.

Llamado a una rebelión

El edil, Herminio Corvalán dijo que Ciudad del Este está pasando los perores momentos de la existencia del ejercicio de poder la clase política. Cuestionó que la la intendente haya nombrado a un secretario adjunto y llamó a una rebelión. “Es un atropello y un abuso de poder. Esta facción de clase política es dueña del espíritu y el futuro de esta ciudad por la apetencia de poder desmedida y la apetencia de seguir mamando de las arcas del erario publico. Está utilizando artimañas de toda naturaleza”.

Corvalán hizo un llamado a la ciudadanía e incluso instó a que no se acate la orden judicial.

“Ante atropellos de esta naturaleza solo queda la rebelión cuidadana y desconocer acciones legales que van en detrimento de derechos genuinos. Llamo a la ciudadanía, a la gente de bien a que salgan a las calles a manifestarse en contra de esta clase de acciones. Esto no es política, la política no es generar confrontación estéril de esta naturaleza para beneficiarse económicamente. Solicito desconocer esa medida, que me lleven preso”, sentenció.

“Es una tilinga”

El concejal Juan Carlos Barreto (ANR) calificó de tilinga a la juez Carmen Chávez Talavera por su intromisión en las atribuciones de la Junta Municipal. “Hoy lastimosamente la Junta no cuenta con un secretario y eso es un atropello. Es demasiado desagradable la intromisión de esta tilinga porque no tiene sentido lo que hizo. Es la tercera vez que esta tilinga se entromete en asuntos que no le pertenece y no debería meter la mano. Seguramente por unos dólares que a lo mejor necesita porque está enferma. Pedimos celeridad y mano dura a los asesores jurídicos. Si hay necesidad, no vamos a respetar la resolución de esa juez, porque también tenemos derecho”, expresó.

Inventaron una notificación

La notificación de despido del funcionario Roberto López, quien el martes pasado actuó como secretario interino de la Junta, habría sido “inventada”.

El concejal Alejandro Zacarías, minuta mediante pidió que la sesión del martes pasado sea anulada y alegó que López no era funcionario. Este fue convocando ante el pleno y afirmó que hasta ese momento no había sido notificado de ningún despido. Para ese entonces, Zacarías ya tenía la copia de una notificación del despido de López, en la misma se le informa que deja de pertenecer al cuadro de personal de la institución desde el 30 de junio y supuestamente se notificó a la Junta ese mismo día. Sin embargo, el presidente del legislativo, Teodoro Mercado no sabía del despido que supuestamente recibió un funcionario identificado como Cristian González. Cuando éste fue convocado se comprobó que no estaba en la institución. Entonces, los concejales fueron hasta la secretaria y constataron que la recepción de la notificación no fue registrada.

Los ediles aprobaron un sumario para González y lo pusieron a disposición de Recurso Humano. Además, rechazaron el pedido de nulidad presentado por el concejal Zacarías.

“Jueces bailan polca colorada”

La concejal María Portillo anunció que también se va a recurrir a una medida judicial para nombrar a un nuevo secretario en la Junta. En cuanto a la intromisión de la juez Carmen Chávez dijo que los magistrados bailan al son de la polca colorada. “Que los jueces sigan bailando al ritmo de la polca colorada, que hoy están bailando. Que sigan porque esto va tener su fin. El mal no va durar cien años”, expresó.

Su colega Lilian González explicó que el permiso especial sin goce de sueldo produce la vacancia del cargo, según la carta orgánica.

Alejandro Zacarías señaló que “se está hablando al pedo” porque hay una orden judicial que se debe respetar. Dijo, incluso, que esta orden es vinculante a Claudio Durañona.

Comments