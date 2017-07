Balbuena aguarda llamado para integrar la selección

Fabián Balbuena espera la convocatoria para integrar la selección paraguaya, sí así lo considera el técnico Francisco Arce. El zaguero paranaense atraviesa gran momento en Corinthians, con el que colabora con goles y clasificación.

“Uno siempre trabaja a la espera de una convocatoria, pero si no se da, igual hay que seguir entrenando duro”, manifestó ayer el defensor esteño por ABC Cardinal. Admitió que atraviesa buena campaña en el equipo brasileño, la cual es producto del trabajo colectivo. “Feliz por lo que pueda aportar para el equipo, sobre todo, que el club logre los resultados”, agregó.

Dijo que el adiestrador de la Albirroja le envió un mensaje de felicitaciones por el gol que anotó el miércoles pasado sobre Patriotas, de Colombia, y que sirvió para la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana.

Indicó que es muy prematuro pensar en el título del campeonato brasileño. “Quedan 3 fechas de la primera rueda y 19 de la segunda. Faltan muchos por disputarse y Corinthians no es un equipo invencible. Estamos trabajandos para no perder los partidos, pero eso no significa que no podamos perder”, enfatizó.

