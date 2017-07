En acto desesperado, los Zacarías atacan a la Junta Municipal

La Junta Municipal de Ciudad del Este quedó prácticamente sin funcionarios por la seguidilla de despidos. Según el presidente del legislativo, Teodoro Mercado (PLRA), se trata de acciones desesperadas y venganzas de los Zacarías por el rechazo, por primera vez, de la rendición de cuentas de la intendente, Sandra McLeod de Zacarías.

Mercado explicó que desde el rechazo de la rendición de cuentas, la jefa comunal comenzó a notificar de los despidos de los funcionarios. Según el cuadro de personal en la Junta están asignados 21 funcionarios, pero nunca hubo esa cantidad y actualmente solo tienen nueve. En las últimas semanas fueron destituidos ocho trabajadores, incluyendo el asesor jurídico, Leonardo Ayala Balmori, quien recibió la notificación en la víspera. El presidente del legislativo dijo que no corresponde que la jefa comunal, Sandra McLeod de Zacarías destituya a los funcionarios de la Junta, ya que fueron nombrados por los ediles y sólo los mismos tienen atribuciones de despedirlos, pese a que el presupuesto para los salarios dependan de la Intendencia.

Igualmente explicó que Ayala seguirá cumpliendo sus funciones, pues afirman que la desvinculación de la jefa comunal no tiene validez y que todos estos actos son acciones desesperadas. “Esto es una desesperación política y una represalia en contra del rechazo de la rendición de cuentas. Están queriendo hacer demostración de fuerza de que pueden someter a la justicia a su antojo. Nos está dejando sin funcionarios, la Junta debe tener funcionabilidad”, explicó.

Además de la falta de funcionarios en las diferentes dependencias de la Junta, para hacer funcionar la institución, los ediles deberán nombrar un secretario interino para cada sesión. Esto considerando que el secretario general, Blas Darío Domínguez, está con permiso por seis meses para cumplir funciones de cónsul . El funcionario tiene una medida judicial que prohíbe a los ediles nombrar otro secretario. Asimismo, en la sesión extraordinaria del miércoles pasado, destituyeron al secretario adjunto, Claudio Ramón Durañona, pues afirman que el cargo no figura en el organigrama.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

23-07-2015: La Junta Municipal presidida por Nery Alipio Jara (ANR) aprueba el nombramiento de Claudio Ramón Durañona Martínez como secretario adjunto del legislativo.

22-12-2015: Blas Darío Domínguez fue destituido del cargo de secretario de la Junta Municipal y asume en su reemplazo el abogado, José López.

28-12-2015: La juez Carmen Chávez de Talavera concedió una medida cautelar a Blas Darío Domínguez. Lo repuso en el cargo y prohibió que se nombre a otro secretario. Esto en el marco de juicio de nulidad de su destitución. El proceso sigue su curso.

25-07-2017: El secretario Blas Darío Domínguez pide permiso de seis meses sin goce de suelo y la juez Carmen Chávez oficia a la Junta sobre la vigencia de la medida cautelar que prohíbe nombrar a otro secretario.

26-07-2017: La Junta Municipal destituye al secretario adjunto Claudio Ramón Durañona Martínez, afirman que el cargo no existe en el organigrama del legislativo. La Junta se queda sin secretario.

Denuncia contra Mercado

El presidente de la Junta Municipal, Teodoro Mercado, dijo que ayer fue informado de una denuncia en su contra en la Fiscalía. Lo acusan de usurpación de funciones, pero asegura que desconoce los motivos. No obstante, el concejal sospecha que es por permitir que tres funcionarios de la Dirección de Planificación y Urbanismo sigan ayudando en esta dependencia, pese a que fueron destituidos por la Intendencia. “En la comisión de planificación están trabajando tres personas, bajo la responsabilidad de esta presidencia. Es para que la dirección siga funcionado”.

