Expuestos a la violencia

Con una magistral explicación, la directora de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI), Lorenza Torres, se excusó por no contar con una estadística de niños que trabajan en la calle.

Lorenza Torres “explicó” que es imposible contar con un registro de niños que se dedican a trabajar en las calles “porque un día están dos o tres y al día siguiente están siete o más”. Y esto lleva a que tampoco cuenten con una estadística de niños escolarizados que trabajan, aunque Torres dijo que ella supone que un 80% o 90% asiste a escuelas, pero ojo, solo es una suposición.

Sin embargo, la Codeni tiene la obligación de intervenir preventivamente en caso de amenaza o transgresión de los derechos del niño o adolescente. Deberá, además, llevar un registro del niño y el adolescente que realiza trabajo remunerado, por lo menos en Ciudad del Este no cumplen con esta obligación.

Se supone que es esta la institución que debe velar por la seguridad de los niños, y la calle es el lugar menos seguro. Es ridículo decir que no se puede contabilizar a los niños trabajadores, si lo máximo que necesitan para tal deber es contratar a una persona que se encargue de ir todos los días, máximo 4 horas a contabilizar. En menos de un mes ya contarán con un registro, el problema es que quieren “evitar la fatiga”.

Lo único que queda en estadística es la poca preparación y valoración de trabajo con la que cuentan los funcionarios de la Codeni y que para lo único que están dispuestos es a cobrar cada mes un jugoso salario.

Pero estamos en el Edén y aquí los funcionarios públicos están para otros menesteres, mientras un montón de niños deben estar en las calles limpiando parabrisas, vendiendo algún producto o alimento y mendigando, en algunos casos. Lo único seguro es que seguimos creando a una generación de personas sin futuro, expuestas constantemente a la violencia y la agresión en las calles, que más tarde se transformarán en un problema para toda la sociedad. Mientras tanto, es más cómodo suponer desde la oficina y evitar despegarse de la silla para averiguar cuántos niños son olvidados por el Estado Paraguayo todos los días.

Natalia Olmedo

