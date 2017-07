Incontinencia verbal

La Junta Municipal de Ciudad del Este se ha convertido en el escenario de saludables pero vehementes debates sobre los diversos temas de cuestión social. Aunque en otras ocasiones son discusiones estériles. Esto se dio desde la incorporación de concejales que hacen el papel de críticos y opositores a la administración municipal. Se celebra que esto haya forzado en gran medida a la transparencia en el manejo de algunas cuestiones y sobre todo, que la ciudadanía acceda a algunas informaciones sobre la gestión municipal. Hasta ese entonces, la intendencia se erigía como un superpoder y más aún por la escasa información a la ciudadanía sobre el uso del dinero público.

Antes ni siquiera se sabía el monto del presupuesto municipal, no se sabía cuándo ni cómo se aprobaba, simplemente aparecían con el sello de aprobado. Los concejales ni estaban enterados de lo aprobado.

Ahora se dio la vuelta a la tortilla y se discute hasta los temas más insignificantes en las sesiones. Es como si haya habido una contención de años y ahora por fin salen a decir todo lo que quieren.

Sin embargo, todo exceso es perjudicial, ahora en las sesiones, los concejales, sin excepción de colores ni género, se dedican a despotricar a diestra y siniestra. La verborragia llega al colmo de incitar el desacato de una orden judicial, como lo hizo el concejal Herminio Corvalán en la última sesión. Como autoridades no pueden tener una incontinencia de esta naturaleza, en una sociedad donde la cultura arraigada es joderle a la ley. Y menos aún, si uno se presenta como una opción diferente.

En épocas electorales, es muy común que los políticos se vayan de boca, por populistas, por desprestigiar al oponente o por cualquier otro motivo. No se puede dar el discurso solo para agradar a los oídos de la gente. Las autoridades están obligadas a emitir opiniones reflexivas y prudentes, porque hay una sociedad expectante de escucharlos y de seguirlos.

Por Tereza Fretes Alonso

