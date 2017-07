Denuncian persecución por rechazar rendición de cuentas

Los concejales opositores de Ciudad del Este denunciaron este lunes durante una conferencia de prensa que sufren persecución por rechazar la rendición de cuentas de la intendente, Sandra McLeod de Zacarías. Afirman que la intención de los Zacarías es utilizar a la Justicia para apartar a los concejales que no son serviles.

Teodoro Mercado, presidente del legislativo comunal, denunciado por la jefa comunal por usurpación de cargo, aseguró que el motivo real de las denuncias es porque no aceptaron ofrecimientos para aprobar la rendición de cuentas de McLeod. Además, acusó que los fiscales y jueces estarían recibiendo presiones día y noche para actuar contra los ediles disidentes, caso contrario serían trasladados.

“No queremos que en Ciudad del Este el sector fiscal y judicial sea una herramienta de extorsión política, es decir, ya no podés rechazar una rendición porque te vas a ir preso. Estos concejales no se han prestado a aprobar una rendición de cuentas que no puede justificar en el apartado de los gastos, una rendición de cuentas que no sabe decir en donde se han utilizado los recursos, que no sabe comprobar los más de 500 millones de guaraníes que faltan en el rubro de combustible”, sostuvo Mercado, en un momento de la conferencia.

