Zacarías Irún: “Gracias a Dios mis hijos no van a los colegios públicos”

Javier Zacarías Irún manifestó que gracias a Dios sus hijos no van a un colegio público, al referirse al rechazo de la adjudicación de la sillas pupitres en el Junta Municipal. Fue en un acto de firma de contrato con mesiteros, esta mañana.

“Ayer lunes la Junta Municipal rechazó más de 3.000 sillas pedagógicas (…). No quieren que la intendenta entregue las sillas a cada escuelas y colegios de Ciudad del Este. Yo les pregunto, ¿Eso es bueno que hagan?, ¿Le perjudican a la intendenta?, ¿Le perjudican a nuestros hijos?. No, gracias a Dios nuestros hijos no van a los colegios públicos, porque esa es la verdad. Tampoco los hijos de los concejales, o ustedes creen que los hijos de Lilian de Aguinagalde van a una escuela pública, ustedes creen que los hijos de Juan Carlos Barreto van a una escuela pública, ustedes creen que los hijos de María Portillo va a una escuela pública, que quiere ser candidata a gobernador”, expresó.

Los concejales rechazaron la adjudicación, pues alegan que la empresa adjudicada no presentó las documentaciones necesarias. Desde la comuna afirman que no hubo irregularidad alguna.

Comments