Manipulan a mesiteros para pedir votos para Elio Cabral

Con la excusa de la firma del contrato, la intendente Sandra McLeod, su marido Javier Zacarías y el candidato a gobernador Elio Cabral manipularon a los mesiteros para realizar un acto político en el predio de la municipalidad. Solo unos pocos firmaron los contratos “para la foto”, pero Zacarías aprovechó el acto y lanzó un furibundo discurso contra los concejales, contra los medios de comunicación y comprometió los votos de los mesiteros a favor de Cabral.

El anuncio de firma de contratos entre trabajadores de la vía pública de la primera, segunda, tercera y cuarta etapa se convirtió en un mitín político ayer. El acto que se hizo en el patio de la institución municipal estuvo cargado de discursos políticos. La intendente Sandra McLeod estuvo acompañada de su esposo, el pre candidato a senador, Javier Zacarías Irún, y el diputado Elio Cabral, precandidato a la gobernación del Alto Paraná, ambos por el movimiento Honor Colorado.

Zacarías Irún hizo uso de la palabra para despotricar contra los concejales, los medios de comunicación y comprometió los votos de los mesiteros a favor de Elio Cabral. Además, se autohalagó de lograr el supuesto reordenamiento del microcentro de la capital departamental. “No les interesa lo que el pueblo sufre (por los concejales). Quien sabe qué van a sacar estos medios de prensa en su tapa mañana y no me interesa lo que digan los medios en forma irresponsable. Elio Cabral siempre le ayudó a la intendenta, siempre peleó por Ciudad del Este, quiero que sepas que de parte nuestra y toda esta gente te vamos ayudar para que seas el próximo gobernador de Alto Paraná”, expresó.

Igualmente, criticó a Efraín Alegre por visitar Ciudad del Este para dar su respaldo a los concejales liberales denunciados por McLeod y le sindicó de incentivar la quema del Congreso. “Viene solo para dividir, que se vaya a Asunción, que continúe haciendo lo que hace, incentivando al incendio del Congreso, a la violencia y al odio”, finalizó.

Por su parte McLeod pidió votos a favor de su esposo y para Cabral. “Confío en Elio Cabral, quiero que sea nuestro gobernador de Alto Paraná. También mi candidato a senador número uno quiero que tenga muchos votos de Ciudad del Este”, manifestó.

LARGA ESPERA

Los trabajadores de la vía pública fueron convocados para las 07:00 de la mañana pero la jefa comunal llegó luego de las 10:00. Muchos, incluso se retiraron antes del acto. Dijeron que acudieron por la promesa de lograr la firma de contrato, sin embargo, les dijeron que será solo para hablar y hacer firmar a unos pocos. El resto deberá ir firmando de entre 10 a 20 personas al día, en los próximos días.

“Gracias a Dios mis hijos no van a un colegio público”

Javier Zacarías Irún manifestó que gracias a Dios sus hijos no van a un colegio público, al referirse al rechazo de sillas pupitres en la Junta Municipal. Fue en un acto de firma de contrato con mesiteros, ayer a la mañana.

“Ayer lunes, la Junta Municipal rechazó más de 3.000 sillas pedagógicas. No quieren que la intendenta entregue las sillas a cada escuela y colegio de Ciudad del Este. Yo les pregunto: ¿Eso es bueno que hagan? ¿Le perjudican a la intendenta? ¿Le perjudican a nuestros hijos? No, gracias. Gracias a Dios nuestros hijos no van a los colegios públicos, porque esa es la verdad. Tampoco los hijos de los concejales, o ustedes creen que los hijos de Lilian de Aguinagalde van a una escuela pública, ustedes creen que los hijos de Juan Carlos Barreto van a una escuela pública, ustedes creen que los hijos de María Portillo va a una escuela pública, que quiere ser candidata a gobernador”, expresó.

Anuncian sentata para mañana

Docentes, directores alumnos y padres de familia de diversas instituciones públicas de la ciudad anunciaron que realizarán una “sentata” en protesta por el rechazo de compras de sillas, según un informe enviado desde la comuna.

Según los datos, los directores se reunieron ayer en el local de la AEDE y acordaron que realizarán la medida de protesta mañana, en ambos turnos. Esta medida continuará hasta el martes cuando acudirán a pedir una audiencia en la Junta Municipal.

Blas Guerrero, representante en el Alto Paraná del Sindicato Nacional de Directores, manifestó: “tomamos una decisión de repudio ante esta situación. Decidimos venir hasta la Junta para escuchar la explicación de ellos. Creemos que es absurda la explicación que han dado. Estos mobiliarios son de mucha utilidad para los niños y jóvenes de la ciudad”.

La controvertida adjudicación

Los concejales rechazaron la adjudicación a Classic Mueble SA para la provisión de sillas pedagógicas. Alegaron que que hubo varias fallas en las documentaciones, como patente vencido. En el dictamen señalan que Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) requirió varias documentaciones como Formulario de Información del Personal (FIP) y el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), Certificados de no encontrarse Interdicción y Quiebras, entre otros. Estos documentos fueron remitidos después de la adjudicación, según la queja de los ediles.

Desde la comuna explicaron que la intendencia municipal, emitió la resolución de adjudicación el 11 de julio de 2017 y que posteriormente, en fecha 13 de julio de 2017 se notificó a la empresa adjudicada del contenido de la resolución de adjudicación y se le solicitó la presentación de las documentaciones. “Lógicamente, la resolución de adjudicación debe tener fecha anterior a la de notificación, pues no se puede notificar a la empresa si es que no existe una resolución de Adjudicación”.

Sobre la patente dijeron que al momento de la apertura de sobre se presentó el pago por el primer semestre y posteriormente se presentó el pago del segundo semestre.

