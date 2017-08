Piden a Cartes frenar subsidio

Ante lo que parece ser una inminente aprobación del proyecto de subsidio a campesinos, representantes del sector productivo se reunieron con el presidente Horacio Cartes para que haga todo lo que sea posible para que la propuesta no corra.

Luis Tavella, vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya, detalló que los representantes del sector productivo se reunieron anoche con el presidente Horacio Cartes para expresar el rechazo al subsidio que solicitan los campesinos.

“Hablamos sobre la preocupación que tenemos todos sobre la condonación porque es un tema altamente peligroso que afectará gravemente al sector financiero. No se conoce el monto de la deuda; el Estado no tiene para pagar a corto plazo los cerca de US$ 200 millones que se deberán sacar de algún lado; de Salud, Educación, por ejemplo”, expresó Tavella.

Asimismo, indicó que lo que solicitan es una prórroga para negociar una ayuda. “Pero que tengan nombre y apellido y que sea ley razonable. ¿Por qué se va condonar a Juan y no la de Pedro? No se puede castigar al que está pagando bien la deuda, por eso el sector empresarial está muy preocupado, porque ataca las bases del sistema financiero del país. Muchos no piensan en el país y solo en sus réditos políticos”, aseveró el empresario.

Asimismo, manifestó que el monto de dinero exigido es imposible de alcanzar. Por ese motivo, harán lobby para que los diputados no aprueben el proyecto del subsidio. “El objetivo con esto es ganar tiempo para armar una mesa de diálogo para resolver un problema cuya solución no pasa por la ley de senadores”, añadió.

Tavella afirmó también que, si se aprueba el proyecto, la gente que ahora está pagando créditos va a entrar en morosidad y va a esperar que también se le condone sus deudas. “Cuando se mezcla la economía con la política puede ser muy peligroso para todos”, expresó

Por otra parte, cuestionó la falta de una lista oficial de beneficiarios. “Si realmente los líderes de los campesinos no tienen ni monto ni nombre de las personas a las que se beneficiará, se deberá dar US$ 10.000 a todos los productores. Estamos hablando de unas 200.000 personas. Su ejecución será impracticable”, aseveró.

