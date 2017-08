El subsidio es el suicidio del desarrollo

Las leyes y políticas públicas direccionan los incentivos de los ciudadanos. Las leyes y políticas deben buscar alentar comportamientos beneficiosos y desalentar las prácticas indeseables para la sociedad. Esto es clave en el desempeño económico, pues si no castigamos las malas acciones, peor aún si las premiamos, los actores económicos se verán alentados a prácticas que no contribuyan al bienestar.

El campo es un buen ejemplo de cómo el Estado puede desalentar la producción y alentar la dependencia y la pobreza. Concretamente, el subsidio de las deudas es una nueva muestra de irresponsabilidad política.

Este subsidio, así como todos los años, no va a resolver la pobreza de los campesinos afectados; y dada la experiencia de todos los años, es muy posible que el año que viene nuevamente los tengamos pidiendo un nuevo subsidio.

La dependencia económica de los campesinos se volvió un gran negocio para cierto sector de la clase política. Además del posicionamiento política en base a mentiras, es muy probable que una parte importante de este dinero termine en los bolsillos de dirigentes y políticos.

No se puede generar desarrollo económico jamás si solo se alienta a la generación de ingresos a través del chantaje y la extorsión a los ciudadanos y al Estado. Se genera desarrollo produciendo bienes y servicios.

Sorprende cómo año tras año desde el Estado se hace lo mismo esperando resultados distintos. El camino al éxito es claro, se debe proporcionar seguridad jurídica, titulación de tierras, acceso a créditos y control estricto en la aplicación de los fondos, acceso a mercados, asesoramiento técnico, tecnología y por sobre todo “basta de aichejáranga”. Sin embargo, el empeño en hacer lo más fácil y conveniente electoralmente es un lastre que está condenando a la pobreza a generaciones enteras de paraguayos.

En el país existen muchos ejemplos de éxito en el campo. Un ejemplo que me encanta citar es el de la comunidad aché de Puerto Barra, quienes de ser recolectores en el monte, decidieron salir “al nuevo mundo” y trabajar. Hoy, cincuenta familias producen renta en doscientas cincuenta hectáreas mediante la apuesta a rubros que tienen mercado, a la incorporación de tecnología y conocimiento, y por sobre todo gracias al trabajo.

Para terminar, hay que dejar en claro que el subsidio es una herramienta super válida cuando existen fallos de mercado. El problema no es la herramienta subsidio; sino este subsidio en particular. Los remedios aplicados equivocadamente antes que contribuir a la solución terminan agravando los problemas. Un subsidio constantemente mal aplicado es sencillamente el suicidio del desarrollo.

Por José María Ayala Cambra

