Asesinos de adolescente se pasean por barrio Remansito

Dos supuestos asesinos de un adolescente se pasean campantemente por el barrio Remansito de Ciudad del Este ante la inacción policial, denunciaron familiares de la víctima fatal. El crimen fue el 28 de junio pasado.

Se trata de Rubén Darío Gamarra y su hijo Francisco Javier Gamarra Notario, investigados como los autores del asesinato de Willian Daniel Navarro Da Silva (16). Los sospechosos están prófugos de la justicia.

Martiniano Navarro Benítez, padre de la víctima fatal, indicó que los forajidos visitaban tranquilamente a sus familiares residentes en el barrio Remansito. “Mi reclamo es que se haga justicia”, dijo Navarro Benítez al solicitar a las autoridades la captura de los sindicados como los autores de la muerte de su hijo.

El padre recordó que hace unos 22 días había avisado a un agente de Investigación de Delitos de la Policía que los sospechosos se encontraban en el vecindario; sin embargo, los uniformados no procuraron detener a los prófugos.

“La fiscal (Karen Chaparro) me dijo que no se puede hacer nada si están prófugos”, mencionó Navarro Benítez durante su visita en la sede del Ministerio Público, ayer.

Según los antecedentes, Gamarra Notario había golpeado a su expareja -hermana de la víctima fatal- en su domicilio, situado en el sector IV del barrio Remansito. Navarro Da Silva y su hermano Gregorio redujeron a golpes al agresor, que abandonó el lugar.

Luego, Gamarra Notario reapareció y desafió a un reto a los hermanos Navarro Da Silva, quienes al salir a la vía pública fueron baleados supuestamente por Rubén Darío.

El menor murió tras la balacera, mientras que el otro herido logró sobrevivir al atentado.

