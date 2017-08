“Chennytv”, la esteña que divierte con sus parodias en Facebook

Creativa, risueña y bastante ocurrente. Así es una de las jóvenes más conocidas de las redes sociales en Paraguay. Ella es Jennyfer Santos, de Ciudad del Este, famosa en el mundo virtual como “Chennytv” por sus divertidos videos que parodian situaciones de la vida cotidiana. En la actualidad tiene casi 70.000 seguidores en Facebook, 7.000 en Youtube y su video más viralizado supera las 1,8 millones de visualizaciones.

La joven de 24 años comentó que comenzó haciendo videos de niña como un juego con sus primos, en una época en que no existían celulares con cámaras, solo eran “cámaras viejas”. Actualmente Chenny, apodo con el que se la conoce, cuenta con más de 30 videos en las redes sociales.

El primer video que subió a su canal tuvo apenas 150 reproducciones, explicó que en ese momento se sintió un poco bajoneada, pero que nunca pensó en dejar de hacer videos.

“Siempre pensé cómo podía atraer a más personas, allá por 2015 era muy difícil alcanzar 100 visualizaciones, yo ahora valoro mucho lo que está sucediendo, Youtube se consume muchísimo más”.

Además, uno de los videos subidos recientemente en la que parodia cómo es una mamá cotidianamente con sus hijos se volvió una de las más virales y ya llegó a las 1,8 millones de reproducciones. Este le dio la oportunidad de extenderse más y ser invitada a participar del programa de televisión El Resumen, de Telefuturo.

“Con el video de la mamá yo tenía una expectativa normal, generalmente se llega a los 10.000 compartidos, pero la verdad que me sorprendió. Ese día recuerdo que dije ‘llega el día de la madre, qué voy a hacer’ y comencé a observarla más a mi mamá y anoté todo y pensé: ‘voy a hacer este video y veré si alguien se identifica’. Fue un trabajo de una hora y media y lo subí”.

Chenny, además, dijo que no recibe ningún beneficio económico con los videos que sube a su canal. “Lo hago por la camiseta, porque me gusta lo que hago. Mi única intención es que la gente se identifique con los videos y se divierta con ellos”.

En tanto, a las ideas de los nuevos videos dijo que las saca de las cosas que cotidianamente le suceden, como ejemplo mencionó el acoso en los colectivos.

Recordó también que sus padres se enteraron hace poco, después de su parodia a su mamá, que ella sube videos a Youtube, pero que lo tomaron de buena manera y que la apoyan.

Otro de los videos que recordó fue el de “Cómo reaccionas según tu signo cuando sos chutado por tu chuli”. “Yo investigué cómo son los signos en el amor, el carácter; quería saber cómo era tauro o aries cuando se enamora, y ahí relacioné”, explicó la joven que llama bastante la atención en las redes sociales por su creatividad.

También es integrante de Cero904

“Yo empecé a hacer videos sola, luego de algunos meses les conocí en una fiesta a Rodri y William, y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común, y después, ellos necesitaban una mujer para realizar un sketch de una aplicación que se llamaba ‘PutaDex’. Me llamaron y desde ahí me quedé”, explicó con respecto a su relación con el grupo Cero904, que también hace parodias.

Comentó que los domingos se reúnen para hablar y escribir guiones, resaltó que los creativos en las parodias son Diego Vera, Will Ibarra y Rodrigo Ruiz Díaz.

Más sobre Chenny…

Nombre completo: Jennyfer Gissele Santos García

Apodo: Chenny

Edad: 24

Fecha de Nacimiento: 30 de marzo de 1993

Residencia: Barrio San Roque de CDE

Profesión: Fotógrafa

Cursos: Estudiante de Nutrición

Estado civil: Con novio, “soltera en mi cédula”.

Hermanos: Dahiana y Jorge

Comments