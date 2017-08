Difunden audio sobre presión a trabajadores para manifestarse contra ediles

Varios miembros de gremios de educadores, directores, mototaxistas, taxistas y trabajadores de la vía pública, estarían siendo presionados para manifestarse mañana en la Junta Municipal contra el rechazo de compra de sillas. Esta tarde se viralizaron dos audios en los que se escucha al presidente de la Federación de Mototaxistas, Ever Olmedo Alemán, presionando a sus compañeros para apoyar la medida de fuerza.

En uno de los audios, Olmedo dijo a sus colegas que la reunión es obligatoria y que se debe identificar a los que se nieguen a participar. “Los que no van serán marcados, porque ya se le dio suficiente oportunidad a la gente (…). Va ser obligación para todos, los presidentes deben de exigir a sus asociados (…). Estamos en una guerra contra las autoridades, debemos estar unidos (…). Vamos a identificar a los que no quieren ir para preguntarles por última vez si van a estar o no con el equipo”, expresó.

Al ser consultado al respecto, Olmedo alegó que los presidentes fueron los que pidieron que sea obligatoria la participación y aseguró que no se tomará represalias. El mismo es uno de los gremialistas que responde a todas las convocatorias de manifestaciones realizadas por la intendente, Sandra McLeod de Zacarías (ANR).

