El “3” sigue frenado en Intermedia

El empate 1-1 que consiguió ayer 3 de Febrero contra Martín Ledesma, permite a otros rivales acortarle distancia en Intermedia. Carlos Monges abrió la cuenta y Carlos González empató para el elenco capiateño.

Fue la cuarta paridad seguida del rojo, la segunda en casa y de modo consecutivo, lo que le impide restar diferencia de su objetivo, que es volver a Primera División. El partido resultó entretenido, pues la visita se animó y respondió con algunas insinuaciones en ofensiva.

El golero de la visita, Espínola, mostró tempranamente sus condiciones, con buenas intervenciones, y ratificó después con otras, en claras jugadas de gol. El “3” prescindió de Gamarra por lesión e ingresó Martínez. Ayer fue la tarde de los goles, porque Samudio también se lució con acciones claras, que evitaron la caída de su valla. El fronterizo trabajó bastante, pues cayó en imprecisiones constantes, pero no perdió la calma.

A base de paciencia arrimó peligro al área rival y una jugada magistral, bien combinada finalizó Monges para vencer a Espínola y desatar el delirio en las tribunas. Martínez vio la segunda amarilla y fue expulsado.

La alegría esteña se esfumó, pues la visita no se amilanó ante el golpe y mediante González empató sobre el final. El tiempo escaso, ya no hubo tiempo para la reacción del dueño de casa, que a falta de 8 fechas para que termine el campeonato, queda con 6 puntos de ventaja sobre sus escoltas.

