Horóscopo 8 de agosto del 2017

ARIES: Cuando estás en problemas, como será el caso esta tarde, siempre buscas el sostén de tu entorno pero no es la mejor solución; tenés que aprender a enfrentar y solucionar sin nadie tus dificultades personales. Buenas noticias para los que trabajan por cuenta propia, hay dinero a la vista. NÚMERO PREDILECTO: 86

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

TAURO: El tiempo es bueno para desarrollar tus talentos artísticos, gracias al planeta Mercurio estás en un momento de inspiración. En tu vida privada hay un problema que va a crear un malestar con la persona querida; guarda la calma e intenta entender mejor lo que está pasando. NÚMERO PREDILECTO: 47

PIEDRA ENERGÉTICA: ESMERALDA

GEMINIS: No podés ocuparte de demasiadas actividades al mismo tiempo, tenés que operar una selección y quedarte en lo que es lo más lucrativo. Vigila tu alimentación, los astros indican riesgos de intoxicación alimentaria por ingestión de comida no suficientemente fresca. Suerte en los juegos como loterías, bingos, etc. NÚMERO PREDILECTO: 91 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ESCORPIÓN

CANCER: La envidia no lleva a nada bueno, intenta manejar tu vida sin preocuparte de lo que tienen los demás. Sabes que es mejor tener poco pero seguro que mucho que no sea tuyo. Prudencia en tus desplazamientos por la tarde, más si tenés auto, hay riesgos de accidentes. NÚMERO PREDILECTO: 29

TALISMÁN DEL DÍA: CRUZ DE ORO

LEO: Tus recursos económicos van a crecer después de un periodo inestable. Por otra parte las condiciones astrales son excelentes para cerrar un negocio con una persona que vive en la zona. Una persona que estimas mucho está en problemas con su salud y le hace falta dinero, eso te afectará. NÚMERO PREDILECTO: 5

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

VIRGO:Tenés dificultades para elegir lo que podría traerte más dinero entre las diversas posibilidades de negocios que se presentan. Astralmente, lo que aparece más seguro y duradero sería en los productos alimenticios. Una llamada por la tarde de una persona atractiva cambiará tus planes. NÚMERO PREDILECTO: 69

COLOR DE LA SUERTE: VIOLETA

LIBRA: Hoy te vas a sentir invencible, eso vale tanto en el ámbito laboral como sentimental. Esa energía tiene como origen un buen aspecto planetario entre la Luna y Marte; a consecuencia tus ganas para superarte serán tremendas. Visita agradable por la tarde en tu casa de un viejo amigo. NÚMERO PREDILECTO: 2 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO

ESCORPIO: Vas a recuperar tus fuerzas y tu dinamismo, pero no lo desperdicies en tareas inútiles. Tus celos van a provocar una pelea con la persona amada, y los astros indican que será una equivocación por tu parte, entonces discúlpate. Dolores en tus músculos y hombros. NÚMERO PREDILECTO: 99

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

SAGITARIO: Tus mejores posibilidades de progreso profesional se encuentran en las actividades comerciales, de comunicación, de relaciones públicas. Para mejorar tu vida tenés que buscar en estos ramos en lugar de quedarte en tu cargo actual. Dolores de piernas por mala circulación de la sangre. NÚMERO PREDILECTO: 65

COLOR DE LA SUERTE: ROSADO

CAPRICORNIO:Tenés que hacer algo para reactivar el ánimo con tu pareja; la rutina invade la vida hogareña y eso no es bueno. Un enemigo intentará poner trabas en tus actividades, toma tus precauciones. Una invitación para una reunión social te fastidiará pero tenés que ir, sí o sí. NÚMERO PREDILECTO: 34

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ACUARIO

ACUARIO: Se dice que el día martes no hay que arriesgarse en los negocios. Es una vieja superstición que no corre en tu caso porque los astros son propicios para conseguir dinero hoy por tu trabajo personal. En el amor también el día será positivo, una persona del sexo opuesto aceptará tu invitación. NÚMERO PREDILECTO: 13 COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO ORO

PISCIS: Te gustaría ir a trabajar al extranjero pero una persona que te quiere no está de acuerdo. Los astros indican que la idea es buena si cambias de ramo de actividades. En cuanto a tu vida sentimental, allí podrás encontrar lo que te hace falta. Grandes riesgos de pérdida de dinero por la tardecita. NÚMERO PREDILECTO: 4

COLOR DE LA SUERTE: GRIS

