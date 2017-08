Hoy uno de los diarios más emblemáticos del país, ABC Color, cumple 50 años, el periódico con mayor vigencia en la república del Paraguay. El medio contribuyó de una manera invaluable para la gesta de la democracia y el derrocamiento de años de dictadura. Su postura firme contra la dictadura le valió una clausura de cinco años. Es el ejemplo más claro de cuán importante es la libertad de expresión y de prensa para fortificar los cimientos de la democracia.

Tantos años después, la libertad de prensa y de expresión sigue tan vilipendiada por los que hasta ahora no aprendieron a vivir en democracia y buscan a toda costa imponer su línea de pensamiento y sus intereses particulares. La situación ha cambiado poco. Desde ciertos grupos de poder se está buscando acaparar ciertos medios de comunicación, no precisamente para defender las libertades públicas, sino para denigrar a cualquiera que se oponga al actual gobierno. La prensa no puede estar sometida al poder, su principal rol es ser contrapeso.

En Ciudad del Este ocurre lo mismo, hay un grupo de poder que todavía no aprende a vivir en democracia, que viene repitiendo prácticas absolutamente autoritarias y dictatoriales tratando de anular a todo aquel que piensa diferente a través de la violencia y la coacción.

La libertad de prensa y de expresión es uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática por la que la sociedad paraguaya ya pagó un precio bastante alto, y por ello que ante cualquier intento, la misma sociedad debe plantarse y evitar un retroceso en esta conquista.

