Cacería de inadaptados

Agentes policiales del Alto Paraná iniciaron el fin de semana último una cacería contra la polución sonora en Ciudad del Este y Minga Guazú. Es en respuesta a las reiteradas quejas de vecinos que residen en cercanías de plazas y estaciones de servicios. Según la información publicada por nuestro diario, en total se incautaron cinco vehículos y seis personas, en su mayoría en estado de ebriedad, fueron aprehendidas en los operativos realizados durante el sábado y el domingo.

Es un mal que desde hace mucho tiempo nuestro diario viene denunciando, y en el que por fin las autoridades tomaron cartas para tratar de frenar el abuso de los inadaptados, que torturan a vecindarios con su música a alto volumen.

La ley autoriza a la policía a intervenir de oficio ante las denuncias, pero nunca lo hicieron. Al mismo tiempo, las municipalidades deben tomar medidas contra los locales que permiten este tipo de abusos. Nuestras ciudades se caracterizan por estar habitada por gente trabajadora, que al final del día necesitan descansar.

Los inadaptados, nuevos ricos, que hacen ostentación de sus potentes vehículos y pueden pegarse el lujo de permancer hasta altas horas de la noche de farra en farra, muy probablemente estén obteniendo los recursos en actividades no tan santas, porque de otra forma no se explica que dispongan de tanto dinero y tanto tiempo libre. Las personas trabajadoras no están creando disturbios ni molestando a terceros. Es momento de que la policía haga lo que corresponde y actúe en estos casos.

Es función del Estado preservar la seguridad, la tranquilidad y la salud de la población y este tipo de práctica atentan contra la tranquilidad y la salud de los pobladores. Es de esperar ahora que la fiscalía haga alguna vez algo productivo y aplique penas ejemplares contra los infractores de modo a que se logre terminar con esta verdadera plaga que contamina nuestras ciudades.

