En Hospital de Minga hay más estudiantes que médicos

MINGA GUAZÚ. Concejales municipales denunciaron múltiples precariedades en el Hospital Distrital de la comunidad. Señalaron que faltan especialistas y que está lleno de estudiantes. Además, hay faltantes de insumos básicos como jeringas y guantes, así como artículos de limpieza. Por tal motivo, los ediles solicitaron una reunión con la directora del puesto de salud, Fátima López.

Los ediles lamentaron la falta de interés de las autoridades sanitarias, para mejorar el servicio de atención, teniendo en cuenta la cantidad de pacientes de escasos recursos que acuden al lugar.

Por su parte, el concejal liberal Blas Báez dijo que el centro asistencial minguero fue el primero en la zona, pero es el único que aún no tuvo ninguna ampliación, como ocurrió en los distritos de Hernandarias, Santa Rita y Presidente Franco, por lo que ya no abastece para las necesidades de los pobladores.

“No sólo en lo edilicio se necesita mejorar, sino también en la parte que respecta a los profesionales del hospital porque es penoso ver que hay falta de médicos en ciertos horarios. También hay muchos pasantes, hay más pasante que médicos, la firma de ellos ni siquiera sirven para retirar los medicamentos de la farmacia social”, expresó.

Baez señaló que siempre se dan soluciones paliativas a las precariedades del sector de salud, pero que se tiene que dar de una vez una solución definitiva.

Por su parte, el concejal colorado César Mereles dijo que acudió al nosocomio acompañado de un paciente y que hay necesidad de más médicos, que ya no abastecen para la población minguera.

“El 80% de los ciudadanos no cuentan con seguro médico y lo único que está a su alcance es acudir al centro de salud. En realidad no estoy en contra de lo que es el servicio, solo reclamo que se tenga mejor atención a los ciudadanos”, expresó.

Para mejorar la situación, los concejales solicitaron una reunión con los responsables regionales de la salud y también una entrevista con el ministro de Salud, Antonio Barrios.

