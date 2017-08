Kelembu parodia a Santiago Peña

El concejal municipal de Ciudad del Este, Celso Miranda, alias Kelembu, hizo una parodia del video difundido por el precandidato a la presidencia, Santiago Peña. En su particular estilo Kelembu ridiculiza a Peña por su respuesta al senador Arnoldo Wiens, quien había dejado en evidencia que el programa de “Santi Presidente” fue copiado de un aspirante al congreso de los Estados Unidos.

El senador disidente, a través de un video, había comentado que ingresó a la página web santipresidente.com para conocer sobre el plan de gobierno del candidato cartista, a la presidencia de la República. Dijo que le llamó la atención que las propuestas estaban en inglés, por lo que decidió buscar en internet y encontró que se trataba de un plan de gobierno de un entonces candidato al Congreso de los Estados Unidos, Tim Hawthorne. Se trataba de texto idéntico. Minutos después de que Wiens publicara la crítica en sus redes sociales el “copiatín” de “Santi” fue borrado de su portal.

En respuesta, el candidato del oficialismo también grabó un video agradeciendo al parlamentario por “promocionar su página web”. Esto le valió al concejal Kelembu la idea de hacer una parodia de la respuesta de Peña.

“Senador Wiens sos un apíarrodete, para qué lo que vicheaste mi pagina? Pero bueno, gracias manté por la propaganda. Ahora mi la patrona y mi abuelita ya saben que tengo página. ‘Que jaryimaleta tu pagina che memby’, me dice ahora mi abuelita gracias a vos.

Viste Presidente, cada vez que hablo pongo así como vo también mi mano. Así como me enseñaste: meñique con meñique, indice con índice, pulgar con pulgar. Soy obediente, merezco un premio mi presidente hasta me aprendí de memoria nuestro slogan; ‘juntos podemos más’. Senador Wiens mira bien que mi ojo: Te odio, te odio, te odio.

Juntos podemos más, juntos podemos más, juntos podemos más. Eso tengo que memorizar. Ayy, que denso!!”, dice Kelembu en el video, que contó también con la participación del activista Jorge Brítez.

