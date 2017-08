Los verdaderos perjudicados

las rencillas no cesan desde que asumieron las autoridades municipales de Ciudad del Este. Por un lado, la intendente Sandra McLeod de Zacarías, apoyada por su clan político-familiar, y por el otro, la Junta Municipal, donde hay una mayoría opositora de concejales de la multibancada, a casi dos años no han podido siquiera dialogar y el distanciamiento y las disputas apuntan a agravarse.

Es normal que esto haya iniciado con peleas, considerando que los Zacarías estaban a costumbrados a que todas sus gestiones se aprueben a ojos cerrados de parte de los concejales municipales. Durante años, la ciudad tuvo la mala suerte de tener concejales analfabetos que ni sabían qué era lo que aprobaban. Durante el periodo anterior nunca se tuvo oportunidad de debatir el presupuesto y los concejales ni siquiera conocían el monto presupuestado.

No se puede negar que esta oposición fue muy saludable para transparentar las gestiones de uno de los municipios más importantes del país. Gracias a esta oposición, se rompió el statu quo en los manejos de la ciudad en manos de un clan familiar que tiene mucho que explicar a la ciudadanía y que todavía no lo ha hecho.

Sin embargo, casi dos años de peleas, de tira y afloje ya deben ser suficientes. No se puede eternizar una pelea solamente por caprichos personales. Es saludable para las prácticas democráticas las discuciones porque eso le permite a la ciudadanía conocer a sus autoridades. Al mismo tiempo, lo bueno de la pluralidad de opiniones y de la libertad de prensa y de expresión es que como castillo de naipes van cayendo siempre las mentiras. Está demostrado que ya no corren las amenazas y los amedrentamientos, ni las falsas adhesiones logradas bajo presión y engaño.

Sin embargo, sería saludable para la ciudad que tanto la intendencia como los concejales comiencen a demostrar madurez y capacidad de diálogo para buscar puntos de coincidencia. A la larga, quien pagará las consecuencias de estas disputas será el ciudadano y los más grandes perjudicados seremos todos los que habitamos la ciudad.

