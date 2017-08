“Mientras la intendente juegue sucio no podremos dialogar”

El concejal Miguel Prieto (Indep.) afirmó que mientras la intendente de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías, siga “jugando sucio” va a ser difícil que entablen un diálogo para concordar en algunos puntos. Desde que asumieron las autoridades, en diciembre del 2015 no hay entendimiento entre el ejecutivo y el legislativo. La crispación es cada vez más fuerte.

Prieto explicó que la jefa comunal no está interesada en las obras que se proyectan desde el legislativo y se dedica a rechazarlos completamente. Recordó que presentó varios proyectos de asfalto y empedrados a precio justo para los barrios pero todos fueron rechazados. También había presentado proyectos para la creación de la Secretaría del Voluntariado, una escuela de básquet y otros pero ninguno fue admitido.

“A ella no le interesa hacer una u otra obra. Si es un proyecto presentado por la Junta o por los opositores es totalmente vetado. Incluso envía a sus representantes de las seccionarles para pedirles a las personas vinculadas al proyecto que se alejen de nosotros. Si ella juega sucio ¿cómo espera que nosotros busquemos dialogar con ella?. Vivimos en una total dictadura. Estamos cansados de la forma en que esta intendente trata a esta Junta Municipal”, se quejó el edil.

Según Prieto para que se destrabe este conflicto y para que se comience a dialogar, la jefa comunal debe mostrar una verdadera intención de concordar con los ediles. “La solución es simple, buscar concordar dentro del margen de lo legal y del respeto mutuo. Hasta ahora no hay ningún tipo de diálogo. Desde que asumimos nos mantenemos en el mismo tenor, no ha mejorado la situación. Intentamos incluso comunicarnos con la intendente para que dentro del diálogo y el respecto se pueda hacer un trabajo en conjunto. Escuché en algunos medios de que ella buscaba el diálogo con la Junta pero eso es mentira. Nosotros intentamos dialogar con ella pero no se pudo, nunca acudió al llamado de la Junta”, añadió.

Sobre la manifestación del martes pasado indicó que es una lástima que algunos docentes se dejen manipular y que algunos de ellos reciben salarios de la Municipalidad de Ciudad del Este. “Eso explica porqué defienden con tanta vehemencia la adjudicación de una empresa que no presentó los documentos. Les explicamos que no es nada político sino porque faltaban documentaciones y mucho menos tenemos intenciones de perjudicar a los niños. Si la compra de sillas era un proyecto del legislativo la intendente no iba a aprobar”, finalizó.

