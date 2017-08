Horóscopo 11 de agosto del 2017

ARIES: La felicidad en tu vida sentimental se puede conseguir sin necesidad de gastar tanto dinero; el amor no debe constituir una inversión financiera. Prepara ya tu fin de semana; entre las varias invitaciones para salir a bailar, los astros te indican que lo pasará muy bien. NÚMERO PREDILECTO: 87

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

TAURO: Tenés grandes posibilidades para terminar bien la semana, con la billetera llena, gracias a tus esfuerzos. Una disputa con una persona cercana te desanimará; no te dejes desalentar por esta estupidez, sal y encuentra otra gente, cambia de ambiente para olvidar el disgusto. NÚMERO PREDILECTO: 20

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

GEMINIS: Tu vida sentimental tiene que ser un factor de felicidad y bienestar. Por eso hay que operar una selección rigorosa, eliminar las personas que se interesan en ti solamente por tu dinero y tu posición social. Vas a visitar una persona conocida que está enfermita, te agradecerá ella. NÚMERO PREDILECTO: 72

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE CÁNCER

CANCER: Hoy Viernes es el día de Venus, planeta del amor y de la pasión; una pequeña disputa entre enamorados podría hacer de este día del amor una jornada decepcionante para ti. Tenés que olvidar todo lo dicho y reacercarte a la persona querida porque ella está esperándote. NÚMERO PREDILECTO: 2

PIEDRA ENERGÉTICA: DIAMANTE

LEO: Fuerza en tu trabajo, hoy será un día importante, vas a conseguir un mejoramiento que no esperabas tan rápidamente. La estabilidad se va a lograr en tus amores después de un periodo de altibajos, sin embargo, no te olvides de dominar y moderar tus celos para no comprometer el éxito. NÚMERO PREDILECTO: 48

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO

VIRGO:Tendrás que cuidarte de un pequeño problema laboral que podría degenerar en una situación conflictiva difícil de manejar. Un regalito inesperado te llenará de alegría pero causará problemas con la persona que comparte la vida contigo. Buena noticia respecto al dinero al final del día. NÚMERO PREDILECTO: 39

TALISMÁN DEL DÍA: ANILLO CON BRILLANTE

LIBRA: Tu vulnerabilidad sentimental será fuente de problemas porque no vas a saber cómo rechazar a una persona que no te gusta por miedo a provocarte lágrimas; sé firme y muestras tu determinación, como lo haces en tus tareas. Vigilar los intestinos, hay disturbios por este lado. NÚMERO PREDILECTO: 6

COLOR DE LA SUERTE: ANARANJADO

ESCORPIO: Sientes una atracción hacia la espiritualidad, necesitas expresar tu fe pero tenés timidez; busca entre tus conocidos, hay una persona lista para ayudarte en este sentido. Mejoramiento espectacular en tu vida sentimental próximamente gracias a un nuevo encuentro que cambiará todo. NÚMERO PREDILECTO: 89

TALISMÁN DEL DÍA: CRUZ DE ORO

SAGITARIO: Una buena disciplina en el manejo de tu dinero te facilitará la vida. Una propuesta de inversión por parte de una amiga tuya no parece muy seria, cuídate e infórmate antes que tomar cualquier decisión. Tu vida sentimental se presenta bastante bien para el fin de semana. NÚMERO PREDILECTO: 34

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

CAPRICORNIO:Vas a reaccionar positivamente a pesar de una noticia mala en tus actividades. Tu orgullo natural y tu sangre fría te servirán en un encuentro sentimental con una persona del sexo opuesto que piensa conocer todo e intentará avergonzarte. Beber con moderación en estos días. NÚMERO PREDILECTO: 12 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ESCORPIÓN

ACUARIO: Si tenés que salir con amigos y amigas, sería una luminosa idea prever más de un vehículo porque los astros indican problemas mecánicos durante un viaje. Para recuperarte mejor de los cansancios de la semana, disfruta de la naturaleza, no permanezcas en tu casa, te vas a aburrir. NÚMERO PREDILECTO: 37

PIEDRA ENERGÉTICA: CIRCÓN

PISCIS: Eres muy vulnerable, los demás se aprovechan de vos; reacciona si no van a absorber toda tu energía. Tu necesidad de cariño te da propensión a olvidar tu propia felicidad, pensando que vas a recibir más si te entregas totalmente al ser querido. Evitar las grandes apuestas en los juegos. NÚMERO PREDILECTO: 9

COLOR DE LA SUERTE: MARRÓN

Comments