¿Qué hacemos el finde?

Una atractiva agenda de shows musicales es la que ofrece para este fin de semana la movida esteña. Con el único objetivo de salir de la rutina y disfrutar con amigos o la pareja los diferentes locales invitan a disfrutar de conciertos de rock, tributos y versus. Además, para los amantes de la música paraguaya se llega la última noche del Festival del Agro y la Energía.

Hoy:

Reggae vs Rock: El grupo Paramaica propone disfrutar de un versus imperdible entre lo mejor del reggae y el rock. La cita está marcada en Kilkenny CDE.

Concierto de gala: la Orquesta de Cámara ofrecerá un concierto único en el teatro Municipal de Hernandarias. El elenco se encuentra bajo la dirección del profesor Juan Carlos González.

Noche acústica: Liverpool CDE invita a disfrutar de un show acústico con Beatriz Galeano, Arpee Pascual y Tomás Ávalos. Los artistas deleitarán al público con lo mejor de The Beatles, The Police, Bruno Mars y otros.

Mañana:

Blues Night: Kilkenny CDE invita a pasar una noche increíble con los mejores temas blues. El grupo encargado del show será Big Charlie.

Noche diferente: Juan Miguel & Punto Clave proponen pasar una noche diferente con grandes éxitos. El show tendrá como escenario a Época Show Bar.

Sábado de retro: Bunker CDE invita a disfrutar de los mejores temas de la época. El evento contará con varios DJs invitados que ambientarán la fiesta con lo mejor del retro.

Festival del agro y la energía: el evento cultural que volvió luego de 26 años llega a su última noche con grandes artistas como Grupo Tekove, Los Paredes, además del show de Ab Ovo. El festival tendrá como escenario la Costanera de Hernandarias.

Domingo:

Café con poesía: el elenco teatral Lampium invita a participar de otra edición del Café con Poesía con la declamación de las mejores obras del renombrado escritor paraguayo, Emiliano R. Fernández. Las funciones están programadas para el 12, 13, 19 y 20 de agosto en la Municipalidad de Minga Guazú.

