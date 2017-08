Hallan cuerpo sin vida de un motociclista sobre la ruta VII

El cuerpo sin vida de un motociclista fue hallado sobre la ruta VII, a la altura del Km 250 de Juan E. O’Leary. No hubo testigo del percance. Se presume que habría colisionado de forma frontal con un automóvil, cuyo conductor se dio a la fuga. A unos 15 metros del cuerpo, fue hallada la motocicleta, totalmente destrozada.

Los agentes de la comisaría 11ª de Juan E. O’Leary reportaron un accidente con derivación fatal sobre la ruta VII, en la zona oscura de dicha ciudad. La víctima no poseía documentos y tenía la cara desfigurada por lo que recién ayer pudieron identificarla por su vestimenta. Se trata de Ever Javier González Amarilla, domiciliado en el barrio Cristo Rey, sobre la calle Ko’ê rory. A unos 15 metros del cuerpo fue encontrada la motocicleta de la marca Taiga, modelo 125cc, color negro con franja roja.

Aparentemente, González Amarilla colisionó de forma frontal contra otro vehículo, cuyo conductor se habría dado a la fuga. La motocicleta estaba en medio de la ruta con dirección Este.

No hubo testigo del percance por lo que se desconoce en qué circunstancias ocurrió en trágico accidente. La víctima no contaba con casco protector ni chaleco reflectivo.

Agentes de Criminalística de la Policía Nacional, acudieron al sitio para levantamiento de evidencias que puedan servir para la investigación.

La licenciada Liza Ferreira, inspeccionó el cuerpo y diagnosticó como probable causa de muerte “politraumatismo craneal con pérdida de masa encefálica”.

