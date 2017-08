Horóscopo 15 de agosto del 2017

ARIES: Tu optimismo está progresando; si trabajas en este día feriado vas a cumplir con todas tus tareas con rapidez y eficiencia. Altibajos en lo financiero, tendrás que postergar una compra planeada desde tiempo porque afectaría todavía demasiado tu billetera. Buena suerte en los juegos de casino.

NÚMERO PREDILECTO: 35

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

TAURO: Si tu pareja te parece menos enamorada, incluso si te rechaza de vez en cuando, ella no tiene la culpa, está preocupada por un asunto familiar. Acércate más a ella, necesita de tu sostén para superar esta crisis. Este día feriado no es propicio para firmar un contrato o papeles importantes. NÚMERO PREDILECTO: 22

PIEDRA ENERGÉTICA: ÁMBAR

GEMINIS: Mucha superficialidad e indecisión por tu parte pondrán en peligro una nueva relación sentimental que por lo tanto parecía empezar bien. Cuida bien tu dinero si tenés que salir por la ciudad para hacer compras; los astros indican grandes riesgos de robo con perjuicio importante. NÚMERO PREDILECTO: 9.

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

CANCER: Si trabajas por tu cuenta propia, gracias a tus buenas relaciones profesionales encontrarás el apoyo necesario y los consejos adecuados para un buen desarrollo. Si trabajas en la administración, el ascenso que estás esperando se postergará, no pierdas el ánimo porque a pesar de todo no tardará.

NÚMERO PREDILECTO: 41

TALISMÁN DEL DIA: CRUZ DE ORO

LEO: Habrá prosperidad y crecimiento rápido en tu trabajo por el efecto poderoso del planeta Marte y la ayuda de una persona de cabello oscuro, de tu sexo. Prudencia hasta el fin del mes en tus gastos, intentes por lo menos reducirlos porque a seguir así te faltará dinero para cerrar el mes y cumplir con tus obligaciones financieras. NÚMERO PREDILECTO: 61

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LIBRA

VIRGO:Es el momento de utilizar tus conocimientos para progresar en tu trabajo. Algunos desacuerdos con la persona que comparte la vida contigo te lastimarán porque estás haciendo todo lo que podés para complacerla. Si ella no aprecia tus esfuerzos, aléjate, pierdes tu tiempo. Viaje placentero en el interior para las muchachas. NÚMERO PREDILECTO: 79. MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE CÁNCER

LIBRA: Estás bloqueando la libertad de los que cohabitan contigo; lo que te conviene no les conviene y no debes imponerles sí o sí tu forma de vida. Obstáculos en lo laboral por causa de envidia, lo mejor es ignorarlo y seguir actuando como te gusta. Vas a recibir un dinero inesperado por parte de un hombre de cabello claro. NÚMERO PREDILECTO: 7

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

ESCORPIO: Si la persona querida te decepciona es porque no sabes o no quieres ayudarla a acostumbrarse a la nueva vida que lleva contigo. A pesar de que hoy sea feriado, será un día excelente para firmar un compromiso, un contrato. Problemas hormonales para las mujeres, tienen que consultar al ginecólogo. NÚMERO PREDILECTO: 5

COLOR DE LA SUERTE: ROSADO

SAGITARIO: Algunos obstáculos en el trabajo por falta de colaboración por parte del entorno; tenés que reaccionar y mostrar que sos capaz de asumir tus tareas sin necesidad de ninguna ayuda exterior. Felicidad en la vida sentimental, la persona querida te dedicará más tiempo. En los juegos también buena suerte. NÚMERO PREDILECTO: 92

COLOR DE LA SUERTE: AZUL CIELO

CAPRICORNIO:La falta de armonía en tu hogar te da pena y provoca disturbios con tu pareja. Si no haces nada para restablecer la confianza mutua, la relación se encaminará hacia la ruptura definitiva. Noticia buena que viene de una persona que no vive en la zona; no te olvides contestar. NÚMERO PREDILECTO: 39

COLOR DE LA SUERTE: VERDE

ACUARIO: Llega el momento de pensar en tu futuro profesional, sería conveniente un reciclaje porque te encaminas hacia una vía sin salida. Tenés buenas facultades intelectuales, úsalas para conseguir un mejor trabajo, sobre todo más lucrativo. En tu vida sentimental todo va a andar mejor ahora. NÚMERO PREDILECTO: 21

COLOR DE LA SUERTE: GRIS

PISCIS: Gracias a tu carisma natural vas a ayudar a una persona ajena en dificultad; sin embargo, no te olvides tu propia familia, ellos también necesitan de ti y de tu protección. Prudencia, no compres nada sin exigir un recibo en contraparte porque una persona podría pedirte dos veces una suma ya pagada. NÚMERO PREDILECTO: 90. MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

