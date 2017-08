Sensación especial para Marolla

Transitar cerca del objetivo transmite una sensación especial, dijo ayer Marcio Marolla, director técnico de 3 de Febrero. Su equipo sigue en la punta del torneo Intermedia, cada vez más cerca de volver a Primera División. Santaní, su principal escolta, será el próximo rival.

“Estar cerca del objetivo que nos trazamos es muy especial para mí, porque por segunda vez estamos próximo a la meta. Es una manera de responder a la confianza de la directiva y del gerenciamiento”, manifestó Marolla.

La victoria (2-1) sobre Fernando de la Mora sirvió para recuperar la confianza, que se necesitaba, luego de cuatro empates consecutivos. “Ganamos, eso necesitábamos, y jugamos bien. Inclusive, teníamos opciones de lograr más goles”, sostuvo.

Aseguró que el plantel no debe relajarse, porque se alcanzó un nuevo triunfo. “Los buenos resultados nos dan confianza, seguridad, pero no es motivo para relajarse, porque no hemos logrado aún el objetivo”.

SANTANÍ

Marolla dijo que será especial jugar contra Santaní, porque se trata de un adversario directo en la lucha por el ascenso y que es el principal escolta. “Santaní siempre fue difícil. Tendrá un sabor especial este partido, porque los dos peleamos el ascenso, pero será complicado como todos los que hemos disputado en el campeonato”, enfatizó.

Expresó que no será el partido más importante, pero que será vital ganar para ampliar la ventaja. Luego, restarán 6 fechas para la conclusión del campeonato, y con un triunfo, 3 de Febrero sacará 9 puntos de diferencia sobre el norteño.

Gamarra estará a disposición

Roberto Gamarra estará a disposición del cuerpo técnico para el partido contra Santaní. El atacante quedó al margen del duelo anterior, debido a una lesión, la cual superó. En contrapartida, el zaguero Raúl Piris corre serio riesgo de ser resta la próxima jornada. Es que sufrió una contusión que le impidió terminar el primer tiempo del juego contra Fernando de la Mora.

►CAMINO A PRIMERA

> 24ª fecha

Santaní, en CDE

> 25ª fecha

River Plate, en CDE

> 26ª fecha

Resistencia,en Asunción

> 27ª fecha

Caacupé, en CDE

> 28ª fecha

Fulgencio Yegros, en Asunción

> 29ª fecha

Gral. Caballero, en CDE

> 30ª fecha

Guaireña, en Villarrica

