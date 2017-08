Ciclo de Cine Italiano en CDE

La Embajada de Italia en Paraguay invita a participar del Ciclo de Cine Italiano en Ciudad del Este. La actividad tendrá como escenario la sala del Cinemas Plaza, ubicado en Plaza Jesuítica. Las funciones serán los próximo 24, 25, 26 y 27 de agosto a partir de las 21:00. Si bien el acceso a ver la película es gratuito, se emiten tickets que pueden ser retirados de la sala de cine y del Paraná Country Club.

Para el primer día, el jueves 24, preparan el filme “Pazze di me” (La chica de las Mujeres), una película dirigida por Fausto Brizzi y co-escrito junto con el escritor Federica Bosco y Marco Martani. Cuenta la historia de Andream quien es el único chico de una familia de mujeres. Vive con siete mujeres: madre, tres hermanas, abuela, niñera y el perro. El padre los abandonó hace cinco años porque no podía soportar la única condición de varón entre todas esas mujeres.

“La prima volta di mia figlia” (La primera vez de mi hija) será proyectada el viernes 25 de agosto, el filme es dirigido por Riccardo Rossi y gira en torno a Alberto, un médico local, separado hace diez años, obsesionado con el orden y totalmente dedicado a Bianca, su hija de quinceaños. Un día lee el diario secreto de Bianca y descubre que su hija está a punto de hacer el amor por primera vez. La noticia molesta a Alberto, que decidió luchar para que no se produzcan o, al menos, que su hija entienda la forma en que debe hacerse.

La tercera función será el sábado 26 de agosto, la película será “Bianca come il latte e rossa come il sangue” (Blanca como la leche, roja como la sangre). Una comedia/drama que cuenta que entre mensajes de móvil, deberes, pósters, canciones, partidos, motos, miradas y sonrisas. En ella se encuentra Leo, un joven inmerso en el torbellino de la adolescencia. Está enamorado de Beatrice, pero no sabe ni cómo acercarse. Pronto descubrirá que la chica de sus sueños sufre un gran dolor.

El ciclo de cine italiano terminará con la proyección de “Vino Dentro” (2013) de Ferdinando Vicentini Orgnani. Según cuenta la sinopsis, para Giovanni Cuttin todo comenzó con el primer sorbo de vino de su vida. A partir de ese momento, Giovanni experimenta una misteriosa explosión de los sentidos y su naturaleza se verá transformada. En solo tres años, de tímido empleado de banca y marido fiel pasa a ser director, seductor de mujeres y el más valorado experto de vino en Italia.

Comments