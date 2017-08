Opositores no logran alianzas estratégicas

Los movimientos disidentes y opositores que van preparando a sus candidatos para las elecciones, no están logrando alianzas con otras agrupaciones políticas. Hay desacuerdos que impiden se concreten las negociaciones, sin embargo referentes políticos admiten que solo con la unidad se podrá llegar al poder.

Para varios grupos políticos como el de “Somos Mayoría”, liderado por profesionales médicos, es importante y necesario que se vayan estableciendo alianzas para trabajar con más fuerza, pero afirman que no están siendo fáciles las negociaciones.

“Estamos en negociación con colorados, Encuentro Nacional, Compromiso Ciudadano, el grupo Nosotros y Somos Paraguay. Hasta ahora no logramos definir con qué grupo trabajar porque no existe una disciplina a la hora de unirnos”, explicó Darío Villalba, médico oncólogo y candidato a la concejalía departamental por el movimiento Somos Mayoría.

“Cada partido piensa que su candidato es el mejor y cierran lugar y espacio. Por tal motivo aún no estamos aliados con ningún grupo”, refirió.

Admitió que los independientes deben unirse con las grandes agrupaciones políticas para trabajar fuerte, o de lo contrario, será difícil avanzar.

“Es fundamental ver las posibles alianzas con los grandes partidos, solo de esa forma podremos trabajar con más fortaleza. Trabajando en conjunto será más fácil llegar a los objetivos”, señaló.

El doctor Villalba trabajó por más de 15 años en la Fundación Apostar por la Vida y recordó que decidió incursionar en la política para conseguir la construcción del Hospital Oncológico por el cual hace tiempo están luchando.

“La política es fuerte y puede ayudarnos a conseguir en menos tiempo el hospital oncológico que tanto necesita nuestra región. Dejé mis trabajos sociales para incursionar en este mundo, pero con el objetivo claro de lograr eso”, indicó.

Mencionó que ante la falta de recursos y oportunidades en el sector de la salud, los médicos se ven obligados a pensar seriamente en trabajar en la política. “Yo siempre fui un activista social. Ahora dejé esos trabajos para ingresar en esta nueva área, pero porque no vemos otra forma de conseguir mejorar las condiciones del sistema de salud”, acotó.

El profesional aseguró que Somos Mayoría cuenta con el apoyo de gremios de médicos de la zona y también de la Asociación de Educadores del Este (AEDE).

El docente Andrés Alderete de la AEDE también se está candidatando para concejal departamental por Somos Mayoría y el doctor Francisco Franco, (exdirector de IPS de Hernandarias), para la diputación nacional.

“Sería interesante buscar un sólo candidato”

“Es importante lograr buenas alianzas. Incluso sería interesante buscar un solo candidato, una sola cabeza, unirnos todos y trabajar por ello”, señaló Yolanda Paredes, apoderada del movimiento independiente Cruzada Nacional en Alto Paraná, y esposa de Paraguayo Cubas, posible candidato a la presidencia por esa agrupación.

Representantes del movimiento político se reúnen hoy con diferentes agrupaciones y partidos en la capital del país, con el fin de analizar las posibles alianzas.

Paredes mencionó que participan de ese encuentro para realizar las primeras negociaciones a fin de unir fuerzas. Agregó que indiscutiblemente para llegar al poder, cuanto más grupos se unan, siempre que coincidan con los proyectos, más posibilidades hay de llegar a los altos cargos.

La reunión se llevará a cabo en la noche de este miércoles, en la sede del partido Encuentro Nacional, en Asunción. Participarán referentes de varios movimientos y grupos disidentes.

El ingeniero Hermann Pankow, candidato a diputado por Asunción por Cruzada Nacional será el representante en esta primera reunión.

Cruzada Nacional es un movimiento que espera el reconocimiento oficial del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que se podría dar en setiembre próximo, según manifestó la apoderada. Luego de ese reconocimiento, buscarán con más fuerza otras negociaciones para entrelazar alianzas que fortalezcan a los proyectos en comunes, enmarcó.

“Es fundamental la unidad”

Herminio Corvalán, concejal municipal de Ciudad del Este, manifestó su preocupación por la

falta de alianzas en miras a las próximas elecciones de diciembre y aseguró que no se dan porque muchos solo piensan en su progreso particular y no en la ciudadanía.

“No se están dando las uniones porque cada quien cree que puede cambiar el futuro de la política y no es así. Nadie se plantea”, indicó.

El edil expresó que muchos políticos que buscan llegar al poder no quieren renunciar a intereses particulares y que de esa manera es difícil conseguir consolidar las uniones.

“Si no hay un proyecto genuino, sin renunciamiento a las pretenciones económicas particulares, no se puede”, señaló.

Reiteró que se necesita mejorar un modelo político, cambiar el sistema que se ejerce hace décadas, para que la situación de la región y el país mejore.

“Hay que poner gente que pueda responder a la ciudadanía. Se ve que muchos solo quieren llegar a cargos importantes”, remarcó.

Corvalán expresó que cuanto más unidos y los objetivos claros en coincidencia, es más seguro llegar lejos. “Es importante la unión de los disidentes para que la ciudadanía pueda sentir el desarrollo político. No se siente la acción política a favor de la gente y eso hay que cambiar”, sugirió.

Reiteró que hay que cambiar el modelo de política social. “Los movimientos no van a traer el cambio, el modelo político bueno y la aplicación del mismo, sí”, terminó diciendo.

“No podés tirarte solo”

“Las elecciones departamentales necesitan estructura. No se puede hacer mucho sin recursos y es fundamental tener alianzas si hay coincidencia con los objetivos”, manifestó Sebastián Martínez, excandidato a concejal en las últimas municipales, por el movimiento Nueva República.

El joven, que pertenece al Partido Patria Querida, dijo que las alianzas surgen a nivel nacional cuando hay conjunciones, pero que es difícil lograr ciertos acuerdos para trabajar en conjunto. “Las alianzas no se están dando porque a nivel nacional cada agrupación cree que sus diputados y senadores deben seguir siendo, sin necesidad de aliarse”, indicó.

“A nivel diputados y senadores es imposible lograr una alianza, pero para gobernador puede darse y es muy factible”.

Martínez dijo que no está candidatado para las elecciones departamentales, pero que sigue trabajando como activista social y confirmó que apoya a Fidel Zavala, candidato a senador por Patria Querida. “No podés tirarte solo en las departamentales porque es muy amplio”, enmarcó.

Sugirió a los grupos políticos a que analicen bien a la hora de unirse “porque se nota la disparidad de opiniones con los opositores en los casos grandes como el tema de la enmienda constitucional, impuesto a la soja, el veto presidencial al subsidio, entre otros”.

