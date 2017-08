Cuatro años y nada

El pasado 15 de agosto se cumplieron los cuatro años de la asunción de Justo Zacarías al cargo de gobernador del Alto Paraná y con esto se inicia el último tramo de su gestión, que con el paso del tiempo ha acumulado más penas que glorias. Denuncias de sobrefacturación con obras y la merienda, o los famosos gallineros de oro, son algunos de los casos de corrupción denunciados más sonados y que por el sometimiento de la justicia y la fiscalía, quedarán en la impunidad.

Las gobernaciones fueron incorporadas a la estructura del Estado con la Constitución de 1992, en la expectativa de los constituyentes de descentralizar la República y sustentar el desarrollo de las comunidades del interior de la misma. Sin embargo, en todos estos años de funcionamiento esta institución solamente ha servido para agigantar el aparato estatal, aumentando la cantidad de funcionarios públicos y con exhorbitantes gastos en salario, dietas y otros gastos de operadores políticos, que no aportan absolutamente al desarrollo del departamento. Por estas razones, cuando se promueva la reforma constitucional ésta debe ser una de las primeras instituciones cuya funcionalidad y utilidad debe ser analizada.

La Junta Departamental, cuya tarea principal es controlar el uso del dinero público, tampoco ha demostrado eficiencia en el ejercicio de sus funciones. Su falta de objetividad en el juzgamiento de las rendiciones de cuentas anuales es un claro ejemplo de eso. Así tenemos a un grupo de 12 zánganos que cobran una dieta millonaria para reunirse una vez a la semana para no decidir nada, ni controlar nada.

En estas condiciones la única función de la gobernación es servir de catapulta política para una partida de zánganos, que sobreviven a cuenta del erario público durante cinco años, para luego aspirar a un zoquete mayor, para seguir expoliando al contribuyente.

En cuatro años de gestión es poco o nada lo que el gobernador Zacarías puede presentar como logro en su gestión de gobierno, a pesar de los enormes recursos que dispone gracias a las transferencias del Ministerio de Hacienda, ya que las gobernaciones no son organismos recaudadores. Es decir, de lo único que se ocupan es de gastar el dinero que les da Hacienda.

Es un buen momento para empezar a buscar un punto final o reformular la utilidad de esta institución dentro de la estructura del Estado. Así como están para lo único que sirven es para aumentar los privilegios de una reducida claque política y descentralizar la corrupción.

