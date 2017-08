Horóscopo 17 de agosto del 2017

ARIES: Aprovecha de lo bueno de la existencia gracias a la armonía que te procura tu vida amorosa. No te dejes invadir por los problemas de dinero y otras historias de tu entorno; que ellos mismos buscan soluciones, no es tu problema. Más ejercicios físicos te harían mucho bien si te sientes oxidado. NÚMERO PREDILECTO: 2

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

TAURO: Asegura tu posición profesional pidiendo un contrato, una confirmación escrita, confirmándote en tu cargo. Si te lo niegan, sería prudente empezar la búsqueda de un nuevo empleo y aprovechar estos cambios para encontrar una actividad diferentemente, más en relación con tus aptitudes. NÚMERO PREDILECTO: 29

COLOR DE LA SUERTE: ROSADO

GEMINIS: Tenés tendencia a desanimarte por lo tanto, dispones de un capital energético grande, ya sea en el terreno mental como físico. Te hace falta una actividad intelectual más interesante, y también practicar un deporte aliada la concentración y los ejercicios musculares, como un arte marcial por ejemplo. NÚMERO PREDILECTO: 85

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

CANCER: Hay tormentas en tus relaciones amorosas. La persona que comparte la vida contigo está cansada por tus cambios repentinos de humor. Tenés que reaccionar pronto para no conocer un fracaso y adoptar una actitud conforme con sus deseos, evidentemente sin perder tu propia personalidad. NÚMERO PREDILECTO: 77

TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE SAN JUAN

LEO: Tu idea de comprar un lote y edificar es muy sensata, sin embargo, haz bien los cálculos porque parece que estás en un periodo preocupante en lo que se refiere al dinero. Pero podés proceder por etapas comprando ya el terreno y esperar unos meses antes de construir tu casita. NÚMERO PREDILECTO: 6

COLOR DE LA SUERTE: VERDE OLIVA

VIRGO:Tu gusto innato para la precisión no se puede aplicar en la vida sentimental, tampoco en la vida hogareña. Además, sabes que lo imprevisto resulta muchas veces más placentero que lo planeado. Entonces, olvida tu inflexibilidad natural y acomódate a los eventos porque ellos no se adaptaran a ti. NÚMERO PREDILECTO: 89

PIEDRA ENERGÉTICA: ESMERALDA

LIBRA: Tenés miedo para ligarte sentimentalmente en forma definitiva. Todo compromiso, profesional como sentimental, te da angustia y temor por no poder cumplirlo. Es tiempo de volverte firme y confiar en ti, porque aquí está tu problema, la falta de seguridad en tus actos y decisiones. NÚMERO PREDILECTO: 24

COLOR DE LA SUERTE: AZUL CIELO

ESCORPIO: Tu memoria no es tan segura en estos tiempos. Los astros te advierten que por falta de atención vas a extraviar dinero, podría ser durante un traslado por la ciudad. Como una desgracia nunca viene sola, se nota dificultades gástricas; entonces cuida mejor lo que comes. NÚMERO PREDILECTO: 42 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

SAGITARIO: El amor de tu pareja es sincero pero posesivo, y eso no te conviene. Te hace falta aire, libertad. Es seguro que estas necesidades, propias de tu signo, no estarán bien entendidas por la otra persona que pensará que tenés una doble vida amorosa, lo que no es el caso naturalmente. NÚMERO PREDILECTO: 56

COLOR DE LA SUERTE: AZUL MARINO

CAPRICORNIO:A pesar de las promesas recibidas no prosperas en tu trabajo. Tenes que ver si te conviene quedarte en una posición subalterna porque los astros revelan que podés encontrar mucho mejor. Muévete para salir de tu rutina, aprovecha de tus relaciones, de tus amistades. NÚMERO PREDILECTO: 18

PIEDRA ENERGÉTICA: ÓNICE

ACUARIO: Te vas al infarto si no moderas tu ardor de trabajar sin descansar. Las repercusiones son negativas sobre tu vida familiar. No sirve ganar dinero para gastarlo después al médico. Podés concluir todas tus tareas con menos apuro, lo que necesitas es una mejor organización. NÚMERO PREDILECTO: 15

COLOR DE LA SUERTE: LAVANDA

PISCIS: Tu entorno no va a reconocerte. Por lo general eres una persona tranquila, que piensa mucho antes de actuar, a veces demasiado. Hoy vas a querer remover todo, que sea en casa como en tus actividades. Así te vas a dar cuenta cómo el amor cambia totalmente una persona. NÚMERO PREDILECTO: 72

COLOR DE LA SUERTE: ROJO VIVO

