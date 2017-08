XIX encuentro coral de tres países

El Encuentro Coral a Tres Banderas llega en su décima novena edición. La actividad se realizará el viernes, sábado y domingo y Alto Paraná será el primer anfitrión de las tres fronteras. El concierto es organizado por coros argentinos y tendrá como escenario el primer día a La Parroquia Santa María de los Ángeles, ubicado en el Paraná Country Club a partir de las 20:00.

Más de cuatro coros de Argentina y Brasil visitarán Hernandarias en el marco del Encuentro Coral a Tres Banderas. La actividad tendrá su apertura en Paraguay y el Coro Polifónico Espíritu Santo será uno de los representantes de nuestro país.

“Lleva el nombre de Tres Banderas porque se realiza en Ciudad del Este, Foz de Yguazú y Puerto Yguazú”, indicó César Arzamendia, director del CPES. Dijo, además, que participan del concierto desde sus primeras ediciones.

Otro de los coros locales que darán realce al evento será el Coro Ars Canendi Paraguay dirigido por la maestra Mónica Pérez e interpretará las siguientes canciones: Psalm 100 (Félix Mendelssohn), Corazón Coraza (Mario Benedetti – Beatriz Corona), I’m Yours (Jason Mraz – Chris Borela), Lacrimosa (Calixto Álvarez). Jhonny Lee, integrante del Ars Canendi, explicó que el repertorio es en un estilo clásico, pero también abarcan algo popular.

Dentro del repertorio del Coro Espíritu Santo se encuentran I Will Sing Forever (Manuel Francisco); Las Golondrinas (Falú – Dávalos; Arr: E. Matar.) y The Prayer (D. Foster – C.Bayer; Arr. Robert Delgado).

Carlos Carosella, músico y director de Coros Argentinos es el precursor del evento Coral a Tres Banderas.

